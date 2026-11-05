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Muere Alan Jones, campeón del mundo de F1 en 1980, a los 80 años

El expiloto australiano ha fallecido este jueves a los 80 años "tras una breve enfermedad".

Foto de archivo del expiloto de Fórmula 1 Alan Jones

Foto de archivo del expiloto de Fórmula 1 Alan Jones Efe

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Guillermo F. Lascoiti
Guillermo F. Lascoiti
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Luto en la Fórmula 1. El expiloto australiano Alan Jones, campeón del mundo de Fórmula Uno en 1980 y una de las grandes figuras del automovilismo del país austral, ha muerto este jueves a las 80 años después de una "breve enfermedad", según ha confirmado su esposa, Amanda Butler-Davis, en un comunicado difundido por medios locales.

"Nos entristece profundamente anunciar el fallecimiento de nuestro querido Alan, que murió el 5 de noviembre tras una breve enfermedad", señaló Butler-Davis, quien apuntó que el expiloto será recordado por su trayectoria deportiva, su carácter y su pasión por el automovilismo.

"Alan dedicó su vida al deporte del motor y construyó un legado que perdurará a través de las innumerables personas a las que llegó a lo largo de su camino", añadió su esposa, que agradeció el apoyo y el cariño recibidos por la familia.

Campeón del Mundo de F1 con Williams

Alan Jones, que había cumplido 80 años el pasado lunes, firmó 12 victorias y 24 podios en 117 Grandes Premios durante su carrera en la máxima categoría del automovilismo y se convirtió en el segundo australiano en conquistar el título mundial, después de Jack Brabham.

Nacido en Melbourne el 2 de noviembre de 1946, Alan Jones era hijo del piloto Stan Jones, ganador del Gran Premio de Australia de 1959. Tras trasladarse a Londres en 1970 para perseguir su sueño de competir al más alto nivel, consiguió en 1973 una oportunidad en la Fórmula 3 británica con la escudería local GRD y ese año ganó en el circuito inglés Silverstone y terminó segundo en el campeonato.

Debutó en la Fórmula 1 en 1975 con la británica Hesketh y, tras pasar por la también británica Surtees y la estadounidense Shadow, fichó por la británica Williams, con la que alcanzó la cima de su carrera. En 1980 ganó cinco grandes premios -Argentina, Francia, Gran Bretaña, Canadá y Estados Unidos- y se proclamó campeón del mundo.

Alan Jones se retiró inicialmente al término de la temporada de 1981, aunque regresó en varias ocasiones antes de disputar su último gran premio en 1986.

La F1 y Stefano Domenicali recuerdan al expiloto australiano

La Fórmula 1 mostró su tristeza y pésame por la muerte del expiloto australiano, apuntando que era un "feroz corredor" con un gran "espíritu competitivo".

"Nos entristece profundamente saber del fallecimiento del Campeón Mundial Alan Jones", indica la F1 en sus redes sociales.

El presidente y CEO de la F1, Stefano Domenicali, también tuvo unas palabras de recuerdo para Alan Jones.

"Su lugar en la historia de la Fórmula 1 está asegurado, no solo por haber llevado a Williams a sus primeros Campeonatos del Mundo de Pilotos y Constructores en 1980, un momento definitorio para el equipo y nuestro deporte", explica Stefano Domenicali.

"Pero más allá de sus logros en la pista, Alan será recordado por su carácter, su pasión y la huella duradera que dejó en la Fórmula 1", indica Stefano Domenicali.

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