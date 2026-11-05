Pablo Carbonell protesta: Roberto Leal explica por qué le concede el triunfo a Ana Fernández en La Pista

Roberto Leal, además de presentar Pasapalabra, tiene que hacer a menudo labores de mediación en La Pista. No le ha sido fácil en el duelo que han disputado Pablo Carbonell y Ana Fernández. A los dos les ha costado reconocer ‘We don’t need another hero’, el éxito de Tina Turner. Pero, cuando lo han hecho, se ha desatado la polémica.

Ana ha sido más rápida con el pulsador cuando Roberto ha dado el título en español. Sin embargo, no le ha sido tan fácil traducirlo al inglés. Se ha hecho un lío y nunca ha llegado a decirlo totalmente bien. Es verdad que estaba demostrando que se sabía bien la melodía… y el presentador ha terminado dando por buenos sus esfuerzos. “¡No vale!”, ha protestado Pablo, pero en vano.

Roberto ha querido zanjar cualquier posible queja explicando el motivo por el que Ana se ha llevado el triunfo. Y, si no, ha bromeado al proponer que las reclamaciones se envíen al director de Pasapalabra. ¡Descubre en el vídeo lo que ha ocurrido!