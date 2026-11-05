El impacto económico del accidente de Urda en los comerciantes: "El año se está yendo a pique"

Se prevé un impacto muy severo en la alta velocidad tras el accidente de Urda. Una de las consecuencias que ya comienza a afectar directamente a comerciantes y pasajeros de la línea Madrid-Andalucía. En concreto, en la estación de Santa Justa, en Sevilla, vemos cómo sus comerciantes están sufriendo pérdidas millonarias. Nos cuentan que han perdido entre un 60% y un 80% de sus ingresos, lo que les ha llevado a tomar decisiones como reorganizar la plantilla, cerrar antes de tiempo o incluso plantearse ERTE. Son más de 20 los negocios que se encuentran en esta situación.

"Estamos por estar", nos contaba uno de ellos. Una de las trabajadoras de una cafetería de la estación añadía que "el año se está yendo a pique".

Por el momento, no hay fecha para recuperar la alta velocidad. Dependerá de la autorización judicial, aunque las primeras estimaciones apuntaban a que sería una vez entrado el mes de diciembre, mientras que Adif calcula que la reparación no superará los 10 días.

Esta situación no solo se vive en Sevilla, sino que en Madrid la caída de 47 trenes al día hace que los comercios de la estación de Atocha también hayan sufrido enormes pérdidas. Un vendedor de la ONCE, que desde la apertura hasta pasadas tres horas solo había hecho cuatro euros de caja, aseguraba que no era lo habitual. En una de las cafeterías también podía verse esta bajada de clientes. En lo que antes se denominaba hora punta, tan solo había una persona tomando café. "La caja ha bajado muchísimo", lamentaba la camarera.

"En el accidente de Adamuz pasó exactamente lo mismo"

Los vendedores, sin embargo, no viven esta situación por primera vez. Aseguran que, cuando ocurrió el accidente de Adamuz en enero, estuvieron en las mismas circunstancias.

"La gente tiene miedo", resumía un taxista madrileño ante esta situación. Su sector también ha notado el cambio. La entrada a la estación y la zona de carga y descarga, que antes se colapsaban, ahora apenas cuentan con cuatro taxis, según nos explicaba.

"Nos han quitado una arteria principal de entrada a Sevilla"

La expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, añadía, como andaluza y asegurando conocer su tierra "como la palma de su mano", que "el impacto lo han sufrido hoteles, hostelería y tiendas de toda la ciudad". De este modo, señalaba que las consecuencias afectan a todo el turismo y no solo al entorno ferroviario.

Unas palabras que suscribía Manuel Roso, propietario de un restaurante en Sevilla y distribuidor de carne y pescado: "Nos han quitado una arteria principal de entrada porque son 37.000 personas diarias que entran a Sevilla". Roso lamentaba que no sabe hasta dónde van a llegar las consecuencias, ya que aseguraba que ya han tenido cancelaciones para el fin de semana y llamadas para otras a corto plazo.

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