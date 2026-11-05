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Desde Can Yaman, hasta a Alberto Núñez Feijóo: descubre a los próximos invitados de El Hormiguero

Pablo Motos ha desvelado quiénes serán los siguientes invitados a los que recibirá en el plató en una semana tan variada como interesante.

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Tres actores y uno de los principales candidatos a la presidencia de España serán los protagonistas durante los próximos programas de El Hormiguero. Pablo Motos ha desvelado, en exclusiva, quiénes serán los siguientes invitados a los que tendrá el placer de entrevistar.

Lunes: Macarena Gómez

Arrancamos la semana con la visita de la actriz Macarena Gómez con la que vamos a charlar sobre sus próximos proyectos. El 20 de noviembre estrena en cines Hora y veinte, su nueva película. Además, la intérprete representa en el Teatro Capitol Gran Vía de Madrid la obra “Te quiero si no estás”.

Macarena Gómez en El Hormiguero
Macarena Gómez en El Hormiguero | antena3.com

Martes: Can Yaman

Viene a vernos el actor turno Can Yaman para presentarnos El laberinto de las mariposas, la nueva serie que protagoniza y que se estrena el 13 de noviembre en el AMC+. En esta nueva ficción, interpreta a un agente secreto con un historial impecable que es traicionado y se convierte en el hombre más buscado de España.

Can Yaman en El Hormiguero
Can Yaman en El Hormiguero | antena3.com

Miércoles: Alberto Núñez Feijóo

Entrevistamos al candidato a la presidencia del Gobierno por el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Con él hablaremos de la actualidad del país, a pocas horas del inicio de la campaña electoral que los partidos van a afrontar de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre.

Alberto Núñez Feijóo en El Hormiguero
Alberto Núñez Feijóo en El Hormiguero | antena3.com

Jueves: Eduard Fernández

Nos visita el gran actor Eduard Fernández para hablarnos de El mal padre, la nueva película que protagoniza y que se estrena en cines el 20 de noviembre. La película construye un emocionante retrato sobre la familia y la herencia emocional.

Eduard Fernández en El Hormiguero
Eduard Fernández en El Hormiguero | antena3.com
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