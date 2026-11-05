Desde Can Yaman, hasta a Alberto Núñez Feijóo: descubre a los próximos invitados de El Hormiguero

Tres actores y uno de los principales candidatos a la presidencia de España serán los protagonistas durante los próximos programas de El Hormiguero. Pablo Motos ha desvelado, en exclusiva, quiénes serán los siguientes invitados a los que tendrá el placer de entrevistar.

Lunes: Macarena Gómez

Arrancamos la semana con la visita de la actriz Macarena Gómez con la que vamos a charlar sobre sus próximos proyectos. El 20 de noviembre estrena en cines Hora y veinte, su nueva película. Además, la intérprete representa en el Teatro Capitol Gran Vía de Madrid la obra “Te quiero si no estás”.

Macarena Gómez en El Hormiguero | antena3.com

Martes: Can Yaman

Viene a vernos el actor turno Can Yaman para presentarnos El laberinto de las mariposas, la nueva serie que protagoniza y que se estrena el 13 de noviembre en el AMC+. En esta nueva ficción, interpreta a un agente secreto con un historial impecable que es traicionado y se convierte en el hombre más buscado de España.

Can Yaman en El Hormiguero | antena3.com

Miércoles: Alberto Núñez Feijóo

Entrevistamos al candidato a la presidencia del Gobierno por el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Con él hablaremos de la actualidad del país, a pocas horas del inicio de la campaña electoral que los partidos van a afrontar de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre.

Alberto Núñez Feijóo en El Hormiguero | antena3.com

Jueves: Eduard Fernández

Nos visita el gran actor Eduard Fernández para hablarnos de El mal padre, la nueva película que protagoniza y que se estrena en cines el 20 de noviembre. La película construye un emocionante retrato sobre la familia y la herencia emocional.