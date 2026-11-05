¿Quién es Cristian Corvillo? Empresario cordobés, vinculado al PSOE y conductor de Sánchez durante las primarias de 2017

Es uno de los seis detenidos esta mañana en el marco de una nueva operación sobre el caso Koldo. Cristian Corvillo es un empresario de Córdoba, con relación con el PSOE, y conocido hoy como el conductor de Pedro Sánchez durante las primarias de 2017, tras las que el actual presidente del Gobierno recuperó la secretaría general del PSOE. Aunque Moncloa no confirma esta posición, si que desde el partido en Andalucía responden que pudo hacer algún viaje puntual.

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha desvinculado de su nombre durante la rueda de prensa posterior a la cumbre iberoamericana que se ha celebrado durante esta semana en Madrid. Allí Sánchez ha quitado importancia a estas nuevas detenciones y registros: "No he podido conocer los detalles no es nada nuevo es un caso que lleva siendo investigado por parte de la justicia unos cuantos años", ha respondido a las preguntas de los periodistas.

Comunicado del PSOE de Córdoba

También se desvinculan desde el PSOE de Córdoba. Dicen en un comunicado que el detenido no ostenta ningún cargo "más allá de su afiliación como militante de base del partido". Sobre esa militancia ya dicen que la dirección provincial actuará "en consecuencia a la luz de las conclusiones que se deriven de la investigación abierta y del procedimiento judicial en curso, actualmente en secreto de sumario".

A la vez que especifican que según los estatutos internos del partido la apertura de un expediente disciplinario de expulsión está tipificado en el PSOE en los casos de condena firme por delitos graves. Durante este procedimiento practicado por orden del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno y en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, es en el que han registrado la casa de Cristian Corvillo. De momento no se conocen los detalles del operativo. Sí que tanto a Corvillo como a los otros cinco detenidos se les ha puesto en libertad durante la tarde de hoy.