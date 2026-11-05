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SUBIDA DEL SMI

Carlos Rodríguez Braun, sobre la subida del SMI sin presupuestos: "Si hemos gobernado sin ellos, el salario se puede subir perfectamente"

El economista analiza la propuesta del Gobierno de subir el salario mínimo interprofesional: "Es casi lo mismo que la media salarial en España".

Braun

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Manuel Pinardo
Publicado:

El Ministerio de Trabajo ha puesto sobre la mesa una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) del 5,3% para 2027. La propuesta, recogida en el proyecto de real decreto sometido a audiencia e información pública, elevaría la cuantía mínima hasta los 1.286 euros brutos mensuales en 14 pagas, frente al importe vigente en 2026. En términos anuales, el nuevo suelo retributivo quedaría establecido en 18.004 euros, mientras que la referencia diaria se situaría en 42,87 euros.

Frente a dicha información, el economista, Carlos Rodríguez Braun, ha querido recalcar que los presupuestos les importan cuando les conviene: "Es un Gobierno que ha ignorado los límites del marco constitucional. Pueden gobernar sin presupuestos, pero sin hacer daño".

Susanna Griso le ha planteado al economista que el gasto del Gobierno de esos presupuestos va destinado a intentar comprar el voto, en vez de gastarlo en "arreglar" el país.

"Puente no puede decir que no tenía dinero cuando tenías una recaudación récord y te lo gastaste en otras cosas", respondía Braun.

"¿Subirías el salario mínimo en 2027?"

Seguidamente, Susanna le la lanzado una pregunta directa al economista: "¿Subirías el salario mínimo en 2027?", a lo que ha respondido contundente sobre la falta de presupuestos, "si hemos visto que se pueden gobernar sin ellos, si se puede subir, otra cosa es que se pueda subir el salario mínimo. Lo que sucede es que el salario claramente beneficia a quien lo cobra, pero también tiene victimas colaterales, los que no lo tienen, este doble fenómeno es un fenómeno que existe pero en este caso no solamente van a subirlo sin presupuestos, lo suben sin los empresarios porque los han excluido de una cosa que se llama 'negociación social'.

Braun ha achacado al Gobierno que interpreten la sociedad como si fuera el Gobierno y Sindicatos, sin tener en cuenta a los empresarios.

Por último, ha explicado que será difícil dar marcha atrás si se suben los presupuestos: "El problema es que no podrán dar marcha atrás en el enfoque del problema" y recuerda que es un problema muy grave que tengamos una subida de salario que se parece a la media normal de España".

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