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Investigan a los padres de un bebé intoxicado con cannabis en La Rioja

Los padres aseguraron a los agentes que la intoxicación fue de forma fortuita al inhalar humo en un parque público donde, supuestamente, había terceras personas que consumían cannabis.

Imagen de un coche de la Guardia Civil

Imagen de un coche de la Guardia Civil Europa Press

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
Publicado:

Un bebé de 14 meses ha resultado intoxicado por cannabis en La Rioja. La Guardia Civil investiga a dos jóvenes, un varón de 22 años y una mujer de 24 años. Se les investiga como presuntos autores de los delitos de lesiones por imprudencia grave y de incumplimiento de las obligaciones legales de asistencia inherentes a la patria potestad.

Los agentes fueron alertados cuando se activaron los protocolos sanitarios tras el ingreso del pequeño en un hospital. El bebé presentaba un acusado estado de decaimiento y somnolencia, por lo que le realizaron diversas pruebas médicas para determinar el origen de su estado. Los análisis toxicológicos confirmaron la presencia de cannabis.

Cuando los agentes pidieron a los padres que explicasen cómo el niño estuvo en contacto con el cannabis, ambos indicaron que habría sido de forma fortuita al inhalar humo en un parque público donde, supuestamente, había terceras personas que consumían cannabis. Pero esta versión no pudo ser corroborada por los investigadores. Tras esto se activaron los protocolos de protección de menores, tras lo que el bebé quedó bajo la tutela y custodia provisional de los servicios sociales competentes, mientras se determinan las medidas de protección y se depuran las posibles responsabilidades legales.

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