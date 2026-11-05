Vaginesil, mechones quemados y muchas risas: el reparto de Fiesta Pagäna, biopic de Mägo de Oz, revela las anécdotas más locas del rodaje

El biopic de Mägo de Oz es ya una realidad y pretende arrastrar tanto a fans de la banda como a los más escépticos a las salas de cine. Una cinta ambiciosa que ha contado con un reparto de lujo y un rodaje de hasta tres meses.

Uno de los principales puntos fuertes de la película reside en sus personajes, perfectamente construidos para que el espectador sea capaz de sustituir la realidad por ficción. Unos personajes que hacen del rock su estilo de vida, convirtiendo cada fiesta y cada discusión en un auténtico desenfreno.

Por eso, cuando hemos tenido la oportunidad de hablar con los actores que se ponen en la piel de estos músicos, no hemos podido evitar preguntarles por la construcción de este ambiente tan caótico en el set.

"Fue un rodaje muy serio", ironiza Adrián Lastra, encargado de interpretar a Txus di Felliato, líder de la banda: "Cada uno iba a su marca, estábamos atentos todo el rato del racord". Sin embargo, Guillermo Furiase, Moha en la cinta, no tarda en romper la fantasía: "Había gente que no fumaba y empezó a fumar".

José Sospedra, que encarna al bajista Peri, no duda en compartir las dificultades de llevar una melena rockera: "Me quemé el pelo dos o tres veces, llevaba un mechón más corto que el otro porque me había quemado". Momento que Guillermo ha aprovechado para elevar la apuesta y sacar a la luz los problemas vividos con el Vaginesil: "Nos pusieron una crema íntima de mujer para hacer sudor y los nueve, a los diez segundos, con ronchones rojos en la cara". Una "alergia que duró poco" y que, por suerte, no dio mayor problema a los protagonistas.

No obstante, no todo lo divertido ocurrió en el set. Si bien Lastra se niega a contar estas historias por miedo a acabar detenidos, Carlos Librado 'Nené' sí ha querido profundizar en la buena relación entre los intérpretes.

"Hemos tenido la suerte de que todos los compañeros han sido maravillosos", comienza explicando: "Esa complicidad y ese ser buena gente hicieron que tuviéramos una unión en la que todas las noches nos tomábamos una cervecita". Una dinámica que terminaba siempre de igual modo: "Nos volvíamos al hotel llorando de risa. Todas y cada una de las noches que salíamos a tomar algo, nos volvíamos llorando de risa".

Y es que, sea pagana o no, los protagonistas de la película parecen haber vivido una auténtica fiesta rodando la cinta. Una energía compartida que, por mucho que el escenario sea de cartón y el público esté formado por figurantes, ha generado en la gran pantalla ese buen ambiente que se vive en un concierto de rock.

¿Ganas de disfrutar de esta química en los cines? Fiesta Pagäna llega el 6 de noviembre con el rugir de las guitarras y la diversión de las flautas.