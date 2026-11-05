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¡Revívela!

Disfruta de la entrevista completa de Karra Elejalde y Álvaro Cervantes en El Hormiguero

Karra Elejalde y Álvaro Cervantes han sido los encargados de cerrar otra semana de éxito de El Hormiguero presentándonos la última película en la que han trabajado juntos.

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Patri Bea
Patri Bea
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Dos de los intérpretes más reconocidos de nuestro país han visitado El Hormiguero para cerrar la semana por todo lo alto. Karra Elejalde y Álvaro Cervantes han repasado su carrera junto a Pablo Motos y han presentado su nuevo trabajo en común.

Durante la entrevista, los dos nos han confesado qué es lo que más detestan de los rodajes, porque no siempre se graba en las mejores condiciones. Karra ha tenido claro que lo que peor lleva es el frío, especialmente cuando utilizan lluvia artificial.

"El frío lo odio": Karra Elejalde confiesa qué cosas no aguanta en los rodajes

Karra Elejalde también ha recordado el día en el que Karlos Arguiñano le salvó de quedar mal con sus invitados y, tanto él como Pablo Motos han reconocido que, para ellos, el vasco es uno de los mejores comunicadores de nuestro país.

Karra Elejalde y Álvaro Cervantes han vuelto a regalarnos una entrevista sincera, natural y con una reflexión final sobre el precio de las entradas el cine muy interesante. ¡Revívela al completo dándole al play alví deo de arriba!

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