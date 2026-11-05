Moisés arriesga, llega a 23 aciertos en AlaZ y pone el listón inalcanzable para David

La valentía de Moisés ha marcado la diferencia en este duelo contra David en AlaZ. El concursante riojano ha llegado a la recta final de la prueba con un marcador de mucho nivel, con 22 aciertos, pero todavía con opciones de ir más lejos. Era una decisión importante: conformarse con una gran cifra o arriesgar para intentar dar un golpe casi definitivo.

El alfareño ha reconocido que no tenía la respuesta completamente segura y ha lamentado que ya prácticamente no le quedaban segundos para pedir una letra extra. Sin embargo, ha confiado en su intuición y se ha lanzado. Esa palabra ha sido un acierto que se ha convertido en la clave del desenlace.

David tenía que llegar a esos 23 aciertos, para lo que necesitaba sumar cuatro respuestas correctas en su turno definitivo, ya a solas con Roberto Leal. Se ha quedado rozando la hazaña, pero su remontada se ha visto interrumpida con un fallo y la misión ya ha sido imposible. ¡Revive este frenético AlaZ en el vídeo!