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TRANCAS Y BARRANCAS

De la loca fobia de Karra Elejalde al peor pregón de Álvaro Cervantes: las verdades y mentiras de los actores en El Hormiguero

Trancas y Barrancas han traído la sección más caradura a Álvaro Cervantes y Karra Elejalde, haciéndoles adivinar verdades y mentiras; mientras ellos mismos tratan de evitar ser descubiertos.

Álvaro Cervantes y Karra Elejalde en El Hormiguero

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Borja Tamayo
Publicado:

Karra Elejalde y Álvaro Cervantes han visitado El Hormiguero y, como no podía ser de otra manera, Trancas y Barrancas los han recibido con una sección muy especial. "Pequeñas trolas para grandes mentirosos": un juego para el que ser actor es haber recorrido ya la mitad del camino hacia el éxito.

Y es que la clave reside en contar historias que, a voluntad del concursante, pueden ser verdad o mentira. ¿La misión de los demás? Adivinar si efectivamente sucedieron.

Karra se ha estrenado hablando de una loquísima fobia que desarrolló a causa de una perrita que tenía un amigo suyo llamada Tula, que le mordió mientras sonaban los Rolling Stones. Lo hizo en una casa pintada de verde y naranja. Desde entonces, jamás pudo volver a ver estos colores si suenan los Rolling; de hecho le sucedió mientras comía unas judías verdes y una zanahoria. ¿Será verdad? Ni Pablo Motos ni Álvaro Cervantes se lo han creído y han hecho bien, porque efectivamente el actor estaba interpretando.

Álvaro no ha querido quedarse atrás y también ha sacado a la luz una anécdota con su hermana y su abuela. Los dos hermanos se pusieron manos a la obra para dar una sorpresa a su abuela durante el pregón; no obstante, los nervios jugaron una mala pasada y se quedó como uno de los discursos más aburridos en la historia del pueblo. Pablo y Karra han visto convencido a Álvaro y han apostado por señalar que era verdad. ¡Error!

¿Quieres ver el juego completo? Dale play al vídeo de arriba.

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