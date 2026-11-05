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¡Vuelve la sección más surrealista de Esperansa Grasia! La cómica hace sufrir a Álvaro Cervantes y Karra Elejalde con su idiotizador

Álvaro Cervantes y Karra Elejalde han tenido que defender los productos de su tierra en un surrealista debate en el que han tenido grandes dificultades para expresarse.

¡Vuelve la sección más surrealista de Esperansa Grasia! La cómica hace sufrir a Álvaro Cervantes y Karra Elejalde con su idiotizador

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Patri Bea
Patri Bea
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El Hormiguero ha despedido la semana con una visita de lujo: Karra Elejalde y Álvaro Cervantes. Los dos actores se han sentado junto a Pablo Motos para recordar algunos de los momentos más destacados de su carrera y presentar su nueva propuesta profesional.

Al finalizar la entrevista, Esperansa Grasia ha aparecido en plató para sorprender a los actores con su ya particular teatro de improvisación. En esta ocasión, Karra y Álvaro han tenido que protagonizar un debate, intentando olvidar que el idiotizador les iba a complicar las cosas.

Los actores han tenido que defender a muerte la comida de su tierra, algo que les costado especialmente por los cascos que llevaban puestos. "No por echar más cosas, algo sabe mejor", ha querido recalcar con firmeza Karra Elejalde. ¡Disfruta de la sección completa dándole al play al vídeo de arriba!

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¡Vuelve la sección más surrealista de Esperansa Grasia! La cómica hace sufrir a Álvaro Cervantes y Karra Elejalde con su idiotizador

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Disfruta de la entrevista completa de Karra Elejalde y Álvaro Cervantes en El Hormiguero

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