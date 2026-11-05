Hablamos con el padre de Andrea, novia de Ábalos, tras su detención: "Mi hija vive una pesadilla desde hace tiempo"

José Luis Ábalos se ha vuelto a ver salpicado por la polémica. Mientras continúa en prisión, la investigación del caso continúa y ahora se ha detenido a su novia Andrea tras registrar la casa de Valencia del exministro en la que vivía.

De manera simultánea, la UCO ha registrado las oficinas de Adif tras recibir un supuesto nuevo informe sobre presuntos amaños de obra pública y blanqueo de capitales. Una operación tras la que se han llevado a cabo seis nuevas detenciones.

Andrea ha sido detenida en calidad de investigada por su presunto conocimiento de las eventuales mordidas que habría recibido Ábalos a través de la empresa ferroviaria. Una detención tras la que se ha negado a declarar.

En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con Joaquín, el padre de Andrea, que afirma que su hija "está viviendo una pesadilla desde hace tiempo", incluso antes de la sentencia condenatoria de Ábalos. "Era lo último que se podía imaginar", afirma nuestro compañero Carlos Quílez.

Según su padre, Andrea estaba intentando seguir con normalidad su vida, algo que se ha visto interrumpido por su reciente detención. ¿Tenía Andrea conocimiento de las presuntas mordidas del exministro?