CASO KOLDO
Pilar Losantos advierte tras el registro de la casa de Ábalos: "Esto tiene que ver con los amaños de obra pública que incluye a Santos Cerdán"
El juez Moreno ha autorizado entradas en domicilios de Madrid, Sevilla y Córdoba y ha pedido información a Adif. Entre los detenidos, la pareja de Ábalos, Andrea de la Torre, y Cristian Corvillo.
- La UCO registra la casa de Ábalos en Valencia, interroga a su pareja y reclama información en la sede de Adif en una nueva pieza del 'caso Koldo'
- Ábalos y Koldo recurrirán al Tribunal Constitucional después de que el Supremo haya confirmado sus condenas por el caso mascarillas
- La última hora sobre el registro de la casa de Ábalos, en atresplayer
Publicidad
La campaña electoral vuelve a poner la corrupción del PSOE en el centro del debate. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha realizado nuevos registros en el domicilio del exministro Ábalos en Valencia. Asimismo, los agentes han hecho requerimientos de información en las oficinas de Adif en Madrid y han realizado seis nuevas detenciones en Madrid, Córdoba, Sevilla y Valencia.
La operación es parte de una nueva pieza separada del caso Koldo que el juez Ismael Moreno ha declarado secreta, y que investiga el presunto amaño de adjudicaciones en el Ministerio de Transportes durante la época de José Luis Ábalos y el posterior blanqueo de capitales de esas mordidas.
Varios detenidos
Una de las detenidas es Andrea de la Torre, pareja del exministro Ábalos: "Se ha quedado al frente de toda la actividad diaria junto al hijo del ex ministro, mientras está en la cárcel", ha explicado Pilar Losantos. También han arrestado a Cristian Corvillo. Aunque ya se habían detectado presuntos amaños en Adif, es la primera vez que salpican al ex chófer del Presidente.
Ya había declarado en septiembre ante otro juez de la Audiencia Nacional por el caso hidrocarburos, pero aclara Losantos: "Es un caso distinto porque en el otro caso se le llevó a declarar porque lo único que podría haber hecho era asistir algún acto delictivo, pero no estar implicado en él". En este nuevo caso, la situación ha cambiado, porque ahora se investiga si también forma parte del entramado de corrupción que se montó alrededor de todos los íntimos de Sánchez.
Así, Pilar Losantos concluye sobre esta nueva línea de investigación: "Ya tenemos el póker de 100% de personas que rodeaban a Pedro Sánchez durante sus primarias".
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
Más Noticias
- El impacto económico del accidente de Urda en los comerciantes: "El año se está yendo a pique"
- Carlos Rodríguez Braun, sobre la subida del SMI sin presupuestos: "Si hemos gobernado sin ellos, el salario se puede subir perfectamente"
- ¿Quién filtró los audios del centro de control de ADIF? El Sindicato Ferroviario acusa a Óscar Puente de desviar la atención
Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresplayer.
Publicidad