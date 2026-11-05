Pilar Losantos advierte tras el registro de la casa de Ábalos: "Esto tiene que ver con los amaños de obra pública que incluye a Santos Cerdán"

La campaña electoral vuelve a poner la corrupción del PSOE en el centro del debate. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha realizado nuevos registros en el domicilio del exministro Ábalos en Valencia. Asimismo, los agentes han hecho requerimientos de información en las oficinas de Adif en Madrid y han realizado seis nuevas detenciones en Madrid, Córdoba, Sevilla y Valencia.

La operación es parte de una nueva pieza separada del caso Koldo que el juez Ismael Moreno ha declarado secreta, y que investiga el presunto amaño de adjudicaciones en el Ministerio de Transportes durante la época de José Luis Ábalos y el posterior blanqueo de capitales de esas mordidas.

Varios detenidos

Una de las detenidas es Andrea de la Torre, pareja del exministro Ábalos: "Se ha quedado al frente de toda la actividad diaria junto al hijo del ex ministro, mientras está en la cárcel", ha explicado Pilar Losantos. También han arrestado a Cristian Corvillo. Aunque ya se habían detectado presuntos amaños en Adif, es la primera vez que salpican al ex chófer del Presidente.

Ya había declarado en septiembre ante otro juez de la Audiencia Nacional por el caso hidrocarburos, pero aclara Losantos: "Es un caso distinto porque en el otro caso se le llevó a declarar porque lo único que podría haber hecho era asistir algún acto delictivo, pero no estar implicado en él". En este nuevo caso, la situación ha cambiado, porque ahora se investiga si también forma parte del entramado de corrupción que se montó alrededor de todos los íntimos de Sánchez.

Así, Pilar Losantos concluye sobre esta nueva línea de investigación: "Ya tenemos el póker de 100% de personas que rodeaban a Pedro Sánchez durante sus primarias".

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