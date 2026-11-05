Mejores momentos | 5 de noviembre
Las normas de La Pista cambian con Juli Fábregas y Alejandra Osborne: “Tú aciertas y yo bailo”
Los dos han terminado bailando salsa pese a los aprietos que han tenido con la canción ‘Vivir mi vida’, de Marc Anthony.
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‘Vivir mi vida’ es uno de los mayores éxitos de Marc Anthony. Sin embargo, reconocerlo no ha resultado tan sencillo como parecía durante el duelo entre Juli Fábregas y Alejandra Osborne en La Pista. Aunque para muchos espectadores de Pasapalabra parecía claro sólo con el primer fragmento, los dos invitados se han visto en grandes aprietos.
En el caso de Juli, ni con un trocito más de la canción ha conseguido reconocerla. Consciente de que ahora ya Alejandra sí iba a ganar, lo que ha hecho es proponer un pequeño cambio en las reglas. “Tú aciertas y yo bailo”, ha anunciado.
Efectivamente, Alejandra se ha llevado la victoria, pero con mucho suspense. Primero, porque no recordaba en nombre del artista, sólo que “se casó con Jennifer López”. Y después, porque ha ido recordando la letra muy poco a poco. En definitiva, lo mejor han sido los pasos de salsa que han acabado dejando los dos invitados. ¡No te lo pierdas en el vídeo!
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