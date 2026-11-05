María culpa a Manuela del incendio: “Si hubieras estado más atenta, nada de esto habría pasado”

A pesar de que Nicolás está fuera de peligro y solo tiene que descansar, María sigue con el susto en el cuerpo. Manuela, por su parte, ha llegado a casa muy afectada: “No me hubiera perdonado que Nicolás hubiera muerto”, le ha dicho entre lágrimas a Claudia.

Pero María, que sigue muy furiosa por el accidente, ha aprovechado para reprocharle su irresponsabilidad: “Si hubieras estado más atenta, nada de esto habría pasado”. Claudia ha intentado calmar a su amiga recordando que lo importante es que Nicolás esté fuera de peligro.

Sin embargo, pese a los intentos de Claudia por consolar a Manuela, asegurándole que no es el momento de buscar culpables, las palabras de su madre le han terminado por destrozar. La joven se ha refugiado en el abrazo de su tía y se ha roto a llorar.