Andrea de la Torre, la extrabajadora de Logirail y pareja de Ábalos que ha sido detenida por la UCO

La investigación del caso Koldo suma nuevas detenciones. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha arrestado a Cristian y Rubén Corvillo, dos hermanos vinculados a Víctor de Aldama, y a Andrea de la Torre, pareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos. La operación se ha extendido por Córdoba, Madrid, Sevilla y Valencia.

El procedimiento se encuentra en manos de la Audiencia Nacional, donde el magistrado Ismael Moreno mantiene bajo secreto esta nueva pieza, en la que se podrían investigar más contratos presuntamente amañados.

Una de las personas detenidas por la UCO es Andrea de la Torre, pareja de José Luis Ábalos. Su nombre y su voz aparecen en los sumarios, aunque hasta ahora no había sido citada por la Justicia y siempre ha negado cualquier relación con la trama.

En el ámbito laboral, ha desarrollado tareas administrativas centradas en la gestión de personal y la organización de actividades formativas. En Logirail, filial de Renfe, se encargó del seguimiento de la asistencia de los empleados y de coordinar su formación.

¿Quiénes son los hermanos Corvillo?

Cristian Corvillo estuvo vinculado al PSOE de Córdoba y participó en la campaña de Pedro Sánchez para recuperar el liderazgo del partido en 2017. Durante aquellas primarias acompañó al entonces candidato en distintos actos.

Su nombre apareció después en las investigaciones de la Guardia Civil por sus relaciones con Víctor de Aldama, Koldo García y José Luis Ábalos. En concreto, los investigadores lo relacionan con la adquisición de un chalé en La Alcaidesa, del que disfrutaron el exministro y su familia. Los mensajes intervenidos apuntan a su posible participación en la elección del inmueble y en la presunta ocultación de su destinatario.

Cristian reconoció ante el juez haber intervenido en aquella operación y haber mantenido encuentros con Ábalos y Koldo, aunque aseguró desconocer que el inmueble terminara siendo adquirido por el exministro.

Su hermano Rubén también declaró como testigo en el caso Hidrocarburos y confirmó que había mantenido negocios con Aldama.

Los investigadores sospechan que los hermanos Corvillo podrían haber actuado como testaferros de Víctor de Aldama. Según un informe de la Guardia Civil de 2024, el empresario habría intentado transferirles la titularidad de un chalé situado en La Moraleja, adquirido mediante una sociedad vinculada a su esposa. Los agentes investigan si esta operación buscaba ocultar parte de su patrimonio.

Los negocios con Aldama y los registros de la UCO

La Guardia Civil también investigó la posible cesión a los hermanos Corvillo de un chalé de La Moraleja adquirido por Aldama mediante una sociedad vinculada a su esposa.

Además, en mayo de 2022, Corvillo Energy, propiedad de Rubén Corvillo, adquirió participaciones de MTM 180 Capital, una empresa relacionada con Aldama y las operaciones investigadas.

Durante la operación de este jueves, los agentes registraron la vivienda de Cristian Corvillo en Córdoba durante más de siete horas y retiraron varias cajas con material para la investigación.

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