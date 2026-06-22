Ahogamiento
El padre del tercer menor fallecido en la tragedia de Tarragona, devastado tras confirmarse la muerte de su hijo
El plató de Espejo Público conecta con el padre del tercer menor que ha fallecido ahogado tras ser arrastrado por el oleaje del mar. Confiesa estar abatido.
Publicidad
Jornada de luto en Tarragona tras conocerse la muerte de Maikel, el tercer menor que fue arrastrado por las fuertes corrientes en la playa d'Arrabassada junto a otros dos, que también han fallecido. Los adolescentes tenían entre 12 y 13 años.
Los tres amigos murieron ahogados en un impedimento por poder salir del agua a causa del fuerte oleaje. El padre del tercer fallecido, Francesc, ha confesado estar devastado ante la tragedia y ha aclarado que su hijo estaba en la orilla y fue alcanzado por una gran ola que le arrastró mar adentro. "Maikel no sabía nadar", explicaba.
Una vida complicada
Francesc, en su testimonio, relataba una vida que no ha sido fácil y mostraba el gran dolor por el que está pasando ahora la familia.
A su lado, Pablo Pedro González, presidente del CD La Floresta, club de fútbol en el que jugaba Maikel, descartaba que el accidente se hubiese producido mientras los menores saltaban de las rocas al mar. "Tenía miedo al agua", aseguraba.
El presidente del club, también consternado, resaltaba el futuro prometedor en el fútbol que le esperaba a Maikel, algo que emocionaba al padre.
Ahora, la ciudad de Tarragona despide a los tres menores que perdieron la vida en el mar y su ayuntamiento ha decretado tres días de luto.
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
Más Noticias
- José Rubio y Javier Domínguez, en la mesa de la juventud: "El juez Peinado le está haciendo la campaña al Partido Socialista"
- Iñako Díaz-Guerra, sobre la suspensión de la pena de prisión de Aldama: "Tiene un efecto llamada corruptor"
- Las reacciones de sorpresa a la condena a 24 años a Ábalos, y Aldama sin prisión: "Le veremos este verano en el yate que considere"
Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.
Publicidad