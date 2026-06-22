Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Ahogamiento

El padre del tercer menor fallecido en la tragedia de Tarragona, devastado tras confirmarse la muerte de su hijo

El plató de Espejo Público conecta con el padre del tercer menor que ha fallecido ahogado tras ser arrastrado por el oleaje del mar. Confiesa estar abatido.

Francesc, el padre del tercer menor fallecido ahogado en Tarragona.

Publicidad

Espejo Público
Publicado:

Jornada de luto en Tarragona tras conocerse la muerte de Maikel, el tercer menor que fue arrastrado por las fuertes corrientes en la playa d'Arrabassada junto a otros dos, que también han fallecido. Los adolescentes tenían entre 12 y 13 años.

Los tres amigos murieron ahogados en un impedimento por poder salir del agua a causa del fuerte oleaje. El padre del tercer fallecido, Francesc, ha confesado estar devastado ante la tragedia y ha aclarado que su hijo estaba en la orilla y fue alcanzado por una gran ola que le arrastró mar adentro. "Maikel no sabía nadar", explicaba.

Una vida complicada

Francesc, en su testimonio, relataba una vida que no ha sido fácil y mostraba el gran dolor por el que está pasando ahora la familia.

A su lado, Pablo Pedro González, presidente del CD La Floresta, club de fútbol en el que jugaba Maikel, descartaba que el accidente se hubiese producido mientras los menores saltaban de las rocas al mar. "Tenía miedo al agua", aseguraba.

El presidente del club, también consternado, resaltaba el futuro prometedor en el fútbol que le esperaba a Maikel, algo que emocionaba al padre.

Ahora, la ciudad de Tarragona despide a los tres menores que perdieron la vida en el mar y su ayuntamiento ha decretado tres días de luto.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.

Inocencio Arias

¿Qué impacto tiene la retirada del pasaporte en Begoña Gómez y Pedro Sánchez?: Inocencio Arias lamenta el daño reputacional a España

Antena 3 » Programas » Espejo Público » Noticias

Publicidad

Programas

Francesc, el padre del tercer menor fallecido ahogado en Tarragona.

El padre del tercer menor fallecido en la tragedia de Tarragona, devastado tras confirmarse la muerte de su hijo

Omar Montes

Esta tarde en Y ahora Sonsoles recibimos a Rocío Muñoz que asegura estar embaraza de Omar Montes

Jorge Fernández, obligado a corregir a un concursante: “Se lo tienes que dar de verdad”

Jorge Fernández, obligado a corregir a un concursante: “Se lo tienes que dar de verdad”

Mesa de juventud
MESA DE JÓVENES

José Rubio y Javier Domínguez, en la mesa de la juventud: "El juez Peinado le está haciendo la campaña al Partido Socialista"

“¡Igual caemos en la de 1000!”: Jorge Fernández adivina el golpe de suerte de Marina
Mejores momentos | 22 de junio

“¡Igual caemos en la de 1000!”: Jorge Fernández adivina el golpe de suerte de Marina

“Es un panel magnífico”: Jorge Fernández, entusiasmado antes del error inesperado de Jose
Mejores momentos | 22 de junio

“Es un panel magnífico”: Jorge Fernández, entusiasmado antes del error inesperado de Jose

El concursante confunde “mejoradas” por “decoradas” y pierde el panel de la letra oculta.

Iñako Díaz-Guerra sobre la condena de Aldama.
Caso mascarillas

Iñako Díaz-Guerra, sobre la suspensión de la pena de prisión de Aldama: "Tiene un efecto llamada corruptor"

Más reacciones a las condenas del caso mascarillas. En este caso es el periodista Iñako Díaz-Guerra, quien cuestiona la decisión del Tribunal Supremo respecto al empresario Víctor de Aldama.

Joseba Arguiñano: "Receta al toque de tosta de raita de zanahoria con salmón ahumado"

Joseba Arguiñano: "Receta al toque de tosta de raita de zanahoria con salmón ahumado"

Reacciones sentencia TS Ábalos Koldo

Las reacciones de sorpresa a la condena a 24 años a Ábalos, y Aldama sin prisión: "Le veremos este verano en el yate que considere"

Guiso de mejillones con guisantes

Guiso de mejillones con guisantes, la receta exquisita y reconfortante de Karlos Arguiñano

Publicidad