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BARCELONA

Tragedia en Tarragona: muere el tercer menor rescatado tras el accidente en la playa de la Arrabassada

El menor que permanecía hospitalizado en estado crítico tras ser rescatado del mar, ha fallecido durante la noche de este sábado en el Hospital Joan XXIII.

Playa Tarragona

Playa Tarragona EFE

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Marta Alarcón
Marta Alarcón
Publicado:

La tragedia ocurrida este viernes en la playa de la Arrabassada, en Tarragona, se ha cobrado una tercera víctima mortal. El menor que permanecía hospitalizado en estado crítico tras ser rescatado del mar, ha fallecido durante la noche de este sábado en el Hospital Joan XXIII.

Con esta muerte, asciende a tres el número de jóvenes que han perdido la vida como consecuencia del accidente. Uno de ellos, de 12 años, falleció el mismo viernes, mientras que los otros dos, ambos de 13 años, habían sido trasladados en estado muy grave a un centro hospitalario.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha expresado su pesar por lo sucedido a través de su cuenta de X, y ha trasladado sus condolencias a las familias, amigos y miembros del club deportivo CD La Floresta, al que pertenecían los menores. Asimismo, ha agradecido la labor realizada por los equipos sanitarios y de emergencias que participaron en el operativo de rescate.

El suceso tuvo lugar cuando un grupo de jóvenes se encontraba en una zona rocosa de la playa y varios de ellos entraron en el agua pese a las condiciones adversas del mar, señalizadas con bandera amarilla. Aunque algunos consiguieron regresar a tierra sin ayuda, otros tres tuvieron que ser rescatados por los servicios de emergencia.

Como muestra de respeto y solidaridad con las familias afectadas, el Ayuntamiento de Tarragona ha decretado tres días de luto oficial. La ciudad y el entorno deportivo de los menores han mostrado su dolor por la pérdida, con diversos actos de homenaje celebrados durante el fin de semana.

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