Conmovedor minuto de silencio en Tarragona por la muerte de los tres menores fallecidos

Tarragona continúa conmocionada por la tragedia ocurrida este fin de semana, en la que tres menores de entre 12 y 13 años perdieron la vida tras ser arrastrados por las fuertes corrientes en la playa d'Arrabassada. La ciudad ha querido rendir homenaje a los adolescentes con un emotivo minuto de silencio celebrado este domingo a las 12 del mediodía, después de confirmarse el fallecimiento del último de los jóvenes que permanecía ingresado en estado crítico.

El acto ha estado marcado por la emoción y el dolor de familiares, amigos, vecinos y representantes institucionales. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, han encabezado el minuto de silencio al que también han asistido miembros del Govern como la consellera de Igualdad y Feminismo, Eva Menor, y el conseller de Deportes, Berni Álvarez, además de representantes del consistorio y familiares y amigos de las víctimas.

La llegada de las familias de los menores ha dejado algunas de las imágenes más conmovedoras de la jornada. Manuel, entrenador de uno de los jóvenes fallecidos, explicaba visiblemente afectado el sentimiento que comparte gran parte de la comunidad. “Estamos muy tristes, todos seguimos en shock. Nunca esperas recibir una noticia así. Yo entrenaba a uno de los chicos; tenía 13 años. No puedo imaginar cómo debe estar su familia. "Van a ser días muy duros para todos", aseguraba.

El tercer menor fallecido permanecía hospitalizado desde el viernes en estado crítico. Durante horas, familiares y amigos mantuvieron la esperanza de que pudiera recuperarse, pero finalmente falleció durante la noche del sábado. "Teníamos esperanza de que sobreviviera, la verdad, pero no ha podido ser", nos cuenta Manuel.

La tragedia se produjo el viernes por la tarde, cuando varias personas alertaron de la presencia de fuertes corrientes en una zona rocosa de la playa. Seis menores tuvieron dificultades para salir del agua; tres de ellos consiguieron alcanzar la orilla por sus propios medios, mientras que los otros tres fueron arrastrados por el mar en la zona rocosa.

Los servicios de emergencia se desplazaron rápidamente hasta el lugar y realizaron maniobras de reanimación a los adolescentes, pero uno de los menores falleció en la misma playa, mientras que los otros dos fueron trasladados con vida al hospital Joan XXIII de Tarragona, donde finalmente también perdieron la vida.

Tarragona vive desde este sábado su primer día de luto oficial. El periodo de duelo se mantendrá hasta este lunes en memoria de los tres adolescentes fallecidos.

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