Vivas da un plazo de 30 días al Gobierno por la "falta de respuesta" en Ceuta y amenaza con llevarlo al Constitucional

El presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha cargado este lunes contra la "falta de respuesta adecuada" por parte del Gobierno central ante la crisis migratoria provocada por la entrada de más de 75.000 migrantes desde Marruecos y le ha dado un plazo de 30 días antes de solicitar una reunión con los presidentes del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional para trasladarles la situación.

Así lo ha advertido Vivas en una rueda de prensa convocada sólo una hora antes de reunirse con la ministra portavoz responsable de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Reunión de Pedro Sánchez

En la reunión de este lunes participan siete ministros, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpos; el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares; la ministra de Defensa, Margarita Robles; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz; y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

No participará en esta videoconferencia Mónica García que estuvo de visita en Ceuta este domingo. El ministerio de Sanidad tiene las competencias en esta materia sobre las ciudades de Ceuta y Melilla.

La ministra negó que Ceuta viva un "colapso sanitario", si bien ha reconocido que hay áreas "especialmente tensionadas" como en urgencia o plantas de medicina internas y quirúrgicas a la vez que ha cifrado en 5.800 los migrantes que se han atendido en los últimos 15 días, tras el inicio de la crisis migratoria de finales de julio.

Respuesta de Mónica García

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha lamentado que el Gobierno de Ceuta no haya habilitado aún espacios seguros para albergar a los migrantes y tener una situación de salud pública controlada, como se hizo en 2021, para hacer seguimiento de las personas atendidas y en caso de brote tratarlo.

"A mi me duele que no haya espacios habilitados y que el Gobierno de Ceuta no estuviera lo suficientemente ágil" en la gestión de la emergencia humanitaria. "Nos estamos jugando, en el caso de mis competencias, una prevención de la salud pública y de la transmisión de enfermedades", ha aseverado García, quien ha recordado que es la séptima ministra que se desplaza a Ceuta, incluido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"El Gobierno está ahí desde el minuto uno, no ha habido abandono y sí intento de solucionar una situación muy compleja" buscando "soluciones compartidas", ha dicho. Ha explicado que Defensa va a poner a disposición de Ceuta espacios públicos y ha instado a la ciudad autónoma, con la competencia en salud pública, a facilitar que los migrantes permanezcan en condiciones adecuadas de higiene, alimentación, agua y aislamiento si fuera preciso.