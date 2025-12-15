Uras se echa atrás en comisaría: retira la denuncia contra Seren en el último segundo

La policía ha llegado por sorpresa al hospital justo cuando Seren estaba dispuesta a contarlo todo ante la junta para pedir la dimisión de Uras y Maral. Apenas había llegado al hospital cuando varios agentes han entrado en el vestíbulo preguntando por ella y, en lugar de una comparecencia, ha habido una detención.

Poco después, todos han acabado en comisaría. Seren se ha quedado callada frente al agente mientras Uras ratificaba la denuncia. El policía se lo ha dejado muy claro: “Su esposa ha pasado por una operación grave por culpa de ese incidente. ¿Sigue decidido a denunciarla? ¿Es su intención denunciarla?”.

Uras, tenso, ha respondido: “Así es”. El hombre ha dado por hecho que iba en serio: “Bien. Firmen lo declarado y pueden irse”. Solo hacía falta una firma. El papel ya estaba preparado, la versión de Uras escrita y el expediente listo para que Seren quedara señalada por agresión y daños.

Entonces ha llegado el momento clave. Cuando el policía le ha dicho a otro compañero que se llevara a Seren detenida en cuanto su esposo firmara, él no ha sido capaz de seguir adelante y se ha marchado a toda prisa.

Fuera, Çağla y Evren estaban esperando con el corazón en un puño. En cuanto Seren ha salido, les ha explicado la situación, aún en shock con lo ocurrido. Uras tenía en su mano llevar la denuncia hasta el final y no lo ha hecho. No significa que haya limpiado lo que hizo ni que haya pedido perdón, pero tampoco ha sido capaz de convertir a Seren, la madre de sus hijos, en una delincuente ante la ley.

Para Seren, la retirada de la denuncia es un respiro, no una reconciliación. Para la familia de Bahar, es una señal: el matrimonio ha llegado a su final.