Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

El Rosco | 15 de diciembre

Manu se queda rozando la remontada en El Rosco: una mala elección le destina a la Silla Azul

El concursante tenía que alcanzar los 22 aciertos con los que Rosa se había plantado y los ha rozado, hasta que un tropiezo le ha complicado el desenlace.

Manu se queda rozando la remontada en El Rosco: una mala elección le destina a la Silla Azul

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Le suele suceder más a Rosa, pero Manu tampoco se escapa de la maldición del cara o cruz. El concursante madrileño ha sido víctima en este Rosco de la duda entre dos posibles respuestas y en el momento más decisivo. El duelo ha estado marcado por el tiempo, en esta ocasión por tenerlo bastante justo. Ambos han acusado lo mal que se les han dado las Palabras Cruzadas y también que David Bisbal constatara que no ‘Todo es posible en Navidad’ si se trata de La Pista.

David Bisbal prueba con Manu y Rosa si ‘Todo es posible en Navidad’: ¡pero le confunden con Mariah Carey!

Rosa ha comenzado con tres segundos de ventaja y un notable arranque de ocho aciertos. Esa cantidad ha sido también la mejor jugada de Manu, unos turnos después, evidenciando lo igualado de este cara a cara… hasta que la coruñesa ha dado uno de esos acelerones que tanto le gustan al terminar su primera vuelta. La ha completado con 21 letras en verde, ha sumado una más en ese mismo órdago y se ha plantado con 22.

Manu tenía como examen, ya a solas con Roberto Leal, conseguir sacar seis respuestas para evitar la próxima Silla Azul. El madrileño iba por buen camino… pero ha tropezado en la sexta. Tenía dos opciones para la L y ha optado por la que ha sido fallida. Remontar después ya ha sido una quimera. ¡No te pierdas este Rosco de alto nivel en el vídeo!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Rosco

Publicidad

Programas

Manu se queda rozando la remontada en El Rosco: una mala elección le destina a la Silla Azul

Manu se queda rozando la remontada en El Rosco: una mala elección le destina a la Silla Azul

El mensaje velado de Andy Morales en Pasapalabra al hablar de su nueva etapa: “Nadie da ningún problema”

El mensaje velado de Andy Morales en Pasapalabra al hablar de su nueva etapa: “Nadie da ningún problema”

David Bisbal prueba con Manu y Rosa si ‘Todo es posible en Navidad’: ¡pero le confunden con Mariah Carey!

David Bisbal prueba con Manu y Rosa si ‘Todo es posible en Navidad’: ¡pero le confunden con Mariah Carey!

Andy Morales ‘regala’ otra victoria a Antonia San Juan en Pasapalabra: “Te está pegando una paliza”
Mejores momentos | 15 de diciembre

Andy Morales ‘regala’ otra victoria a Antonia San Juan en Pasapalabra: “Te está pegando una paliza”

Josele Román
Exclusiva

El drama de la actriz Josele Román: "Perdí la casa que pagó mi madre"

Parada y Pippi Calzaslargas
Hablamos con ella

El encuentro de José Manuel Parada con Inger Nilsson, la actriz que interpretaba a Pippi Calzaslargas

Nuestro colaborador José Manuel Parada ha hablado con la actriz que marcó a toda una generación. Su personaje, Pippi Calzaslargas, aún resuena en el recuerdo de muchos.

Pepe Beltrán
Nos lo cuenta

La cara oculta de tener altas capacidades: "A los 13 años mis compañeros me colgaron del cuello con una cortina"

Pepe Beltrán habla 15 idiomas, pero durante años ocultó su inteligencia, que entonces fue un obstáculo y le trajo muchos problemas a nivel social.

Residencia

Denuncian que su tía murió en la residencia después de que la quemaran con agua hirviendo: "Nos dijeron que eran heridas leves"

Malú

Cuatro finalistas, un mismo sueño: tú decides, en directo el ganador de La Voz 2025

Da a luz en su vestidor

Sofía da a luz en su vestidor después de que la matrona la mandase a casa: "Me dijeron que no estaba dilatada"

Publicidad