Manu se queda rozando la remontada en El Rosco: una mala elección le destina a la Silla Azul

Le suele suceder más a Rosa, pero Manu tampoco se escapa de la maldición del cara o cruz. El concursante madrileño ha sido víctima en este Rosco de la duda entre dos posibles respuestas y en el momento más decisivo. El duelo ha estado marcado por el tiempo, en esta ocasión por tenerlo bastante justo. Ambos han acusado lo mal que se les han dado las Palabras Cruzadas y también que David Bisbal constatara que no ‘Todo es posible en Navidad’ si se trata de La Pista.

Rosa ha comenzado con tres segundos de ventaja y un notable arranque de ocho aciertos. Esa cantidad ha sido también la mejor jugada de Manu, unos turnos después, evidenciando lo igualado de este cara a cara… hasta que la coruñesa ha dado uno de esos acelerones que tanto le gustan al terminar su primera vuelta. La ha completado con 21 letras en verde, ha sumado una más en ese mismo órdago y se ha plantado con 22.

Manu tenía como examen, ya a solas con Roberto Leal, conseguir sacar seis respuestas para evitar la próxima Silla Azul. El madrileño iba por buen camino… pero ha tropezado en la sexta. Tenía dos opciones para la L y ha optado por la que ha sido fallida. Remontar después ya ha sido una quimera. ¡No te pierdas este Rosco de alto nivel en el vídeo!