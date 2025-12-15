Cristina Pedroche cumple 12 años marcando estilo: así han evolucionado sus vestidos desde las primeras Campanadas

Cristina Pedroche vuelve a ponerse al frente de las Campanadas por duodécimo año consecutivo, consolidándose como una de las grandes protagonistas de la Nochevieja televisiva en España. Lo que comenzó como una presentación más se ha transformado en un auténtico acontecimiento mediático: millones de espectadores esperan cada año descubrir el look con el que despedirá el año y dará la bienvenida al siguiente.

A lo largo de estos doce años, sus estilismos han marcado tendencia, generado conversación y convertido la moda en parte esencial del ritual de tomar las uvas. Cada diseño, siempre envuelto en secretismo hasta el último momento, ha contribuido a que Pedroche se convierta en un símbolo de las Campanadas y en una cita imprescindible para quienes viven este momento entre tradición, ilusión y curiosidad.

Campanadas 2014-2015

Su debut como presentadora fue para las Campanadas en La Sexta, vistiendo un traje negro estilo 'Medusa' de la firma Charo Ruiz Ibiza, cargado de transparencias y encaje bordado. Una elección intensa que marcó el inicio de su reinado en Nochevieja.

Campanadas 2015-2016

Por primera vez en Antena 3, sorprendió bajo una capa blanca para luego revelar un vestido color crema con transparencias y corte sirena, elaborado por Pronovias con más de 20.300 cristales tallados.

Campanadas 2016-2017

Optó por un conjunto de tul transparente con un body decorado con estrellas blancas, acompañado de una capa bicolor rosa y amarilla, manteniendo el estilo audaz de transparencias característico de la época.

Campanadas 2017-2018

El año del 'vestido no vestido': empezó la noche con un traje rojo llamativo que, minutos antes de las uvas, desveló un mono transparente con encaje de chantilly, inspirado en un diseño icónico de la firma. Una propuesta provocadora que no pasó desapercibida.

Campanadas 2018-2019

Con un vestido floral diseñado por Marta Rota para Tot‑Hom, lleno de detalles naturales y combinado con sandalias de vidrio reciclado, Pedroche quiso transmitir un mensaje de compromiso con el reciclaje y la sostenibilidad.

Campanadas 2019-2020

Su look fue toda una escultura: bajo una capa negra que ocultaba el conjunto, reveló un diseño confeccionado con vidrio reciclado y recubierto de pan de oro, firmado por Jacinto de Manuel y su equipo. Una pieza artística con fuerte impacto visual.

Campanadas 2020-2021

En plena pandemia, optó por un vestido que rendía homenaje a los sanitarios: un abrigo-edredón cubriendo un minivestido de pedrería con espalda al aire y botas verdes, junto a un diseño con reminiscencias a una mascarilla, creado por Pedro del Hierro.

Campanadas 2021-2022

Su estilismo fue un guiño futurista: un vestido inspirado en una obra de museo del diseñador Manuel Piña —por primera vez lució un diseño histórico—, acompañada de un casco que le permitió mostrar la cabeza afeitada justo al dar las uvas, simbolizando una metamorfosis personal.

Campanadas 2022-2023

El look evocaba un mensaje de paz: combinaba un top con forma de paloma —creación de escultor Jacinto de Manuel— con una falda de tul transparente diseñada por Jacinto Garaizábal, aludiendo a un deseo de paz y esperanza para el nuevo año.

Campanadas 2023 – 2024

Cristina nos sorprendió con un vestido hecho por agua, glicerina y gelatina. La presentadora y modelo quiso representar las olas del mar y los ríos del mundo, en el mismo año que dio a luz a su primera hija.

Campanadas 2024-2025

En las últimas Campanadas que vivimos con ella desde la Puerta del Sol, Cristina lució un conjunto de corsé y falda, cuya estructura estaba hecha con leche materna. Su vestido voluminoso, llamativo y con un tono arenoso, no dejó indiferente a nadie.