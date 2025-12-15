Cuatro finalistas, un mismo sueño: tú decides, en directo el ganador de La Voz 2025

Este viernes, La Voz celebra su gran final, donde solo uno de los cuatro finalistas logrará cumplir el sueño de convertirse en la mejor voz del país. Después de meses de emoción, retos, actuaciones memorables y muchas decisiones, el programa se prepara para una noche histórica en la que tú tienes el poder de decidir el resultado en directo.

La gala contará además con una lista espectacular de invitados especiales que no han querido perderse el desenlace de esta edición. Laura Pausini, Beret, Pablo Alborán, Melody, Edurne y Ana Torroja se subirán al escenario para ofrecer actuaciones únicas y acompañar a los finalistas en una noche que promete música, emoción y sorpresas de principio a fin.

Con los cuatro candidatos listos para dejarse la piel en el escenario, la recta final está servida. Grandes voces, colaboraciones de lujo y la emoción del directo harán de esta final una gala inolvidable. Este viernes, a las 22:00h en Antena 3, descubre a la mejor voz de este país.