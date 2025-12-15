Antena3
Cuatro finalistas, un mismo sueño: tú decides, en directo el ganador de La Voz 2025

Oihane, Kimy, Antía o Audrey: este viernes, el programa elige a la mejor voz de este país en Antena 3.

Este viernes, La Voz celebra su gran final, donde solo uno de los cuatro finalistas logrará cumplir el sueño de convertirse en la mejor voz del país. Después de meses de emoción, retos, actuaciones memorables y muchas decisiones, el programa se prepara para una noche histórica en la que tú tienes el poder de decidir el resultado en directo.

La gala contará además con una lista espectacular de invitados especiales que no han querido perderse el desenlace de esta edición. Laura Pausini, Beret, Pablo Alborán, Melody, Edurne y Ana Torroja se subirán al escenario para ofrecer actuaciones únicas y acompañar a los finalistas en una noche que promete música, emoción y sorpresas de principio a fin.

Con los cuatro candidatos listos para dejarse la piel en el escenario, la recta final está servida. Grandes voces, colaboraciones de lujo y la emoción del directo harán de esta final una gala inolvidable. Este viernes, a las 22:00h en Antena 3, descubre a la mejor voz de este país.

¡Piel de gallina! Javier revoluciona la semifinal de La Voz con ‘¿Y si fuera ella?’

Antena 3» Programas» La Voz

Da a luz en su vestidor

Sofía da a luz en su vestidor después de que la matrona la mandase a casa: "Me dijeron que no estaba dilatada"

Rob Reiner

Las claves del brutal asesinato de Rob Reiner y su mujer: "Deja un patrimonio cercano a los 200 millones de dólares"

Ilia Topuria
Última hora

Ilia Topuria denuncia extorsiones: "Su denuncia tiene nombre y apellidos, sabe quién es porque hay proximidad con esa persona"

Josian, víctima de la estafa de la caldera
Estafa

Josian, víctima de la estafa de la caldera: "Me dijo que mi caldera tenía un fallo que, si no arreglaba, me cortaban el gas"

cebo
A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, Saray Muñoz, la hija de Tina de Las Grecas que continúa su legado musical

Las Grecas pusieron banda sonora a una época en la que en España se respiraba ansia de libertad. Hoy, recordamos sus grandes éxitos junto a Saray Muñoz, hija de Las Grecas.

Las reacciones a la técnica de seducción de uno de los futbolistas más famosos: "Yo le insulto directamente"
Redes Sociales

Las reacciones a la técnica de seducción de uno de los futbolistas más famosos: "Yo le insulto directamente"

Una conocida influencer asegura haber recibido una fotografía que interpretaba como una proposición indecente. La joven no da crédito ante la táctica amorosa desplegada e ignoraba a su remitente. ¿Torpeza, o inexperiencia de una excesiva juventud?

“¡Llevas todo el programa sin escucharme!”, el comentario de Jorge Fernández a Jacobo

Jorge Fernández desvela cómo era su habitación cuando era joven

“¡Qué bien lo has hecho tío!”: Jorge resuelve un panel exprés al límite

