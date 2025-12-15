David Bisbal prueba con Manu y Rosa si ‘Todo es posible en Navidad’: ¡pero le confunden con Mariah Carey!

Antena3
Mejores momentos | 15 de diciembre

“Se va a hacer largo esto”, ha comentado Roberto Leal al comprobar cómo iban los concursantes con su espíritu navideño.

Alberto Mendo
Publicado:

Tenía que llegar este momento: ¡Pasapalabra recupera las canciones navideñas en La Pista! Manu y Rosa se lo temían: les ha tocado en su duelo. Ha sido su oportunidad para demostrar lo que les gustan estas fiestas, como han reconocido, a pesar de lo mal que el año pasado se les dieron los villancicos.

La Navidad llega a Pasapalabra: del grafismo al look de Rosa, pasando por un guiño a Frozen

El primer gran hit de este género que ha sonado en la prueba musical ha tenido como protagonista a David Bisbal y su canción ‘Todo es posible en Navidad’. El título venía que ni pintado tratándose de los concursantes, pero no ha habido milagro en forma de pleno. De hecho, tras el primer fragmento que ha sonado, los dos han pensado en ‘All I want for Christmas is you" y en Mariah Carey.

El verso de la letra que Roberto Leal ha revelado tampoco les ha ayudado mucho. “Se va a hacer largo esto”, ha comentado el presentador. De hecho, ha sido inevitable que tuviera que decir el título con otras palabras. ¡Revive este duelo navideño en el vídeo!

Programas

