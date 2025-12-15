"¡Qué fuerte!": Malú, impresionada con el mágico experimento de Marron

Malú ha pisado el plató con la seguridad y la sensibilidad que la han convertido en una de las voces más queridas de la música en España. Su entrevista ha dejado instantes de emoción y complicidad con la audiencia.

Para poner el broche de oro a su visita, Marron ha aparecido en el plató para demostrar como es posible coordinar una decena de metrónomos utilizando la compensación de fuerzas. Para ello, los ha puesto todos encima de una plataforma móvil que ha permitido que todos ellos terminasen moviéndose a la vez.

Malú no daba crédito y no ha podido evitar demostrar su asombra: "¡Qué fuerte, qué barbaridad!", se le ha escuchado exclamar a la artista. ¡Así ha sido este momentazo!