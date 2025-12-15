"O dices lo que quieren oír o se cabrean", es la respuesta de los tertulianos a las críticas de Pedro Sánchez

Pedro Sánchez ha cargado este fin de semana contra los tertulianos en los medios de comunicación durante un mitin en Extremadura. El presidente del Gobierno ha recordado que "muchos tertulianos en medios conservadores" y algunos también "progresistas bien intencionado" se pregunta si merece la pena gobernar. ¿Qué opinan los contertulios de las críticas directas de Pedro Sánchez? ¿A quién se refiere el presidente del Gobierno cuando dice "progresistas bien intencionados? ¿Se refiere a alguien en concreto? A todas estas preguntas responden los tertulianos de "Espejo Público".

La respuesta de los tertulianos

En la tertulia de hoy el periodista Graciano Palomo recuerda que él es el que "hace más tiempo que le conoce" y cuenta que "cuando iba de liberal y admiraba a Botín alababa las reformas de Rajoy". En la tertulia recuerdan que en 2014 cuando Pedro Sánchez, quiso competir con Madina, hizo una ronda por la redacción de los periódicos para presentarse y se presentaba como el liberal del PSOE".

Tras escuchar las críticas de Sánchez Cándido Méndez, exsecretario general de UGT, ironiza con que él no es "el único Cándido que hay aquí" puesto que creer que "un presidente que le dice al Supremo lo que tiene que hacer, ¿Cómo no se iba a meter con los tertulianos?" . En este debate la presentadora de "Espejo Público", Susanna Griso, apunta que "si ellos se meten con los jueces ¿Por qué no podemos opinar los periodistas y la iglesia?".

Criticar las críticas

Otra de las periodistas habituales en la tertulia de "Espejo Público" es Pilar Velasco que añade que las críticas a quienes dan su opinión en las tertulias "es un mal que aqueja a todos" los políticos y concluye que "o dices lo que quieren oír o se cabrean" y "les pasa absolutamente a todos."

Desde el lado opuesto de la mesa, Afra Blanco, como activista política, explica que los tertulianos que "nos sentamos en una mesa tenemos opiniones subjetivas" que nunca van a ser del gusto" de todo el mundo. Afra Blanco reconoce que no le gusta escuchar "a políticos o políticas criticar esas opiniones que son subjetivas y que no son las que les agradan" puesto que con esas críticas a la opinión de los tertulianos " se acaba con la pluralidad y la diversidad."

