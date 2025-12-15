Exclusiva
El drama de la actriz Josele Román: "Perdí la casa que pagó mi madre"
El nombre de Josele Román con fuerza en el cine del destape de los 70. Seis décadas de exitosa trayectoria y más de cien películas después, la actriz nos habla en primera persona de su dramática situación.
La actriz Josele Román rompe su silencio sobre los altibajos que han marcado su trayectoria personal y económica. Esta reconoce que su vida ha estado llena de obstáculos que ha tenido que afrontar sin rodeos.
Tras una etapa de grandes éxitos, llegó una caída que la obligó a desprenderse de un piso familiar en Madrid, una propiedad con gran valor sentimental. La venta le permitió hacer frente a una deuda bancaria que ponía en riesgo su estabilidad. "Tenía una deuda porque le saqué un crédito que era hipotecario a la casa", nos cuenta.
En años anteriores, la falta de oportunidades en el cine la llevó a apostar por la música rock, una decisión que afectó seriamente a su economía y generó tensiones dentro de su entorno familiar. "En mi casa estaban enfadadas conmigo", recuerda.
A estas dificultades se suman los problemas con su pensión, que fue reducida tras un error administrativo y que actualmente apenas alcanza para cubrir sus gastos básicos. Una situación que, una vez más, vuelve a colocarla en una posición vulnerable.
