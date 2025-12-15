El drama de la actriz Josele Román: "Perdí la casa que pagó mi madre"

La actriz Josele Román rompe su silencio sobre los altibajos que han marcado su trayectoria personal y económica. Esta reconoce que su vida ha estado llena de obstáculos que ha tenido que afrontar sin rodeos.

Tras una etapa de grandes éxitos, llegó una caída que la obligó a desprenderse de un piso familiar en Madrid, una propiedad con gran valor sentimental. La venta le permitió hacer frente a una deuda bancaria que ponía en riesgo su estabilidad. "Tenía una deuda porque le saqué un crédito que era hipotecario a la casa", nos cuenta.

En años anteriores, la falta de oportunidades en el cine la llevó a apostar por la música rock, una decisión que afectó seriamente a su economía y generó tensiones dentro de su entorno familiar. "En mi casa estaban enfadadas conmigo", recuerda.

A estas dificultades se suman los problemas con su pensión, que fue reducida tras un error administrativo y que actualmente apenas alcanza para cubrir sus gastos básicos. Una situación que, una vez más, vuelve a colocarla en una posición vulnerable.