Hablamos con ella
El encuentro de José Manuel Parada con Inger Nilsson, la actriz que interpretaba a Pippi Calzaslargas
Nuestro colaborador José Manuel Parada ha hablado con la actriz que marcó a toda una generación. Su personaje, Pippi Calzaslargas, aún resuena en el recuerdo de muchos.
José Manuel Parada se ha trasladado a Marbella, donde Inger Nilsson, la actriz que interpretaba a Pippi Calzaslargas, está a punto de ser homenajeada. Esta fue la niña que marcó a toda Europa y en especial a España, donde triunfaba durante el tardofranquismo.
Aquella niña pelirroja y rebelde acompañó a toda una generación desde la televisión, convirtiéndose en un icono de la libertad por sus valores revolucionarios. En aquella época, la serie se enfrentó a la censura franquista y mostró una mirada hasta entonces oculta.
Inger Nilsson ha asegurado que a día de hoy visita asiduamente nuestro país, en especial Nerja y Marbella. "Le encanta España", nos cuenta Parada.
Hoy, España sigue recordando al personaje que nos enseñó que es más importante pensar por uno mismo que obedecer. ¡No te pierdas el encuentro de Parada con Inger Nilsson!
