"No sé mentir": Pablo Motos pone a prueba la capacidad de engaño de Malú

La artista ha asegurado que no se le da bien mentir, pero el presentador ha querido demostrarlo.

"No sé mentir": Pablo Motos pone a prueba la capacidad de engaño de Malú

Malú ha llegado a El Hormiguero con la fuerza y la sinceridad que la definen. La artista ha compartido vivencias, reflexiones y momentos de cercanía que han conectado de inmediato con el público.

En este momento, Pablo Motos, citando una parte de su nuevo single, le ha preguntado a la invitada si es cierto que se le da muy mal mentir. La cantante ha asegurado que es incapaz de ocultarlo y que se le nota bastante.

El presentador, con la ayuda de Trancas y Barrancas, ha querido ponerle a prueba con un test rápido para ver si eran capaces de adivinar cuándo estaba diciendo la verdad y cuando no... ¡y realmente no se le da tan mal! ¡No te lo pierdas!

