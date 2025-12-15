Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Estelar

Vuelve a ver la entrevista completa a Malú en El Hormiguero

La artista ha regalado una noche de lo más especial para inaugurar de la mejor manera la última semana del año en el programa.

Vuelve a ver la entrevista completa a Malú en El Hormiguero

Publicidad

La presencia de Malú en El Hormiguero ha brillado por su honestidad y su intensidad emocional. La cantante ha regalado una conversación cercana y sincera, demostrando una vez más su fuerte conexión con el público.

Lo primero sobre lo que le ha preguntado Pablo Motos ha sido sobre su visión del amor. La invitada ha asegurado que muchas veces no escuchamos a nuestro cuerpo y ha dejado claro que, para ella, lo más complicado es dejar ir.

Tras esto, el presentador le ha preguntado a la artista por su habilidad para mentir. Malú ha dicho que es incapaz y, como no podía ser de otra manera, Pablo, Trancas y Barrancas han puesto a prueba su capacidad para el engaño.

Además, también ha habido tiempo reflexiones más profundas como cuando la cantante ha hablado sobre cómo la cantante consiguió superar sus miedos. La invitada ha dejado claro la importancia que tiene la salud mental en una profesión tan estresante como la suya.

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

Vuelve a ver la entrevista completa a Malú en El Hormiguero

Vuelve a ver la entrevista completa a Malú en El Hormiguero

"¡Qué fuerte!": Malú, impresionada con el mágico experimento de Marron

"¡Qué fuerte!": Malú, impresionada con el mágico experimento de Marron

Malú confiesa cómo supero sus miedos como artista: "Por primera vez en mi vida creo en mí"

Malú confiesa cómo supero sus miedos como artista: "Por primera vez en mi vida creo en mí"

"No sé mentir": Pablo Motos pone a prueba la capacidad de engaño de Malú
Imperdible

"No sé mentir": Pablo Motos pone a prueba la capacidad de engaño de Malú

Manu se queda rozando la remontada en El Rosco: una mala elección le destina a la Silla Azul
El Rosco | 15 de diciembre

Manu se queda rozando la remontada en El Rosco: una mala elección le destina a la Silla Azul

El mensaje velado de Andy Morales en Pasapalabra al hablar de su nueva etapa: “Nadie da ningún problema”
Mejores momentos | 15 de diciembre

El mensaje velado de Andy Morales en Pasapalabra al hablar de su nueva etapa: “Nadie da ningún problema”

El cantante, que participa sin Lucas por primera vez en el concurso, ha charlado con Roberto Leal sobre su primer single y su próxima gira.

David Bisbal prueba con Manu y Rosa si ‘Todo es posible en Navidad’: ¡pero le confunden con Mariah Carey!
Mejores momentos | 15 de diciembre

David Bisbal prueba con Manu y Rosa si ‘Todo es posible en Navidad’: ¡pero le confunden con Mariah Carey!

“Se va a hacer largo esto”, ha comentado Roberto Leal al comprobar cómo iban los concursantes con su espíritu navideño.

Andy Morales ‘regala’ otra victoria a Antonia San Juan en Pasapalabra: “Te está pegando una paliza”

Andy Morales ‘regala’ otra victoria a Antonia San Juan en Pasapalabra: “Te está pegando una paliza”

Josele Román

El drama de la actriz Josele Román: "Perdí la casa que pagó mi madre"

Parada y Pippi Calzaslargas

El encuentro de José Manuel Parada con Inger Nilsson, la actriz que interpretaba a Pippi Calzaslargas

Publicidad