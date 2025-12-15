Vuelve a ver la entrevista completa a Malú en El Hormiguero

La presencia de Malú en El Hormiguero ha brillado por su honestidad y su intensidad emocional. La cantante ha regalado una conversación cercana y sincera, demostrando una vez más su fuerte conexión con el público.

Lo primero sobre lo que le ha preguntado Pablo Motos ha sido sobre su visión del amor. La invitada ha asegurado que muchas veces no escuchamos a nuestro cuerpo y ha dejado claro que, para ella, lo más complicado es dejar ir.

Tras esto, el presentador le ha preguntado a la artista por su habilidad para mentir. Malú ha dicho que es incapaz y, como no podía ser de otra manera, Pablo, Trancas y Barrancas han puesto a prueba su capacidad para el engaño.

Además, también ha habido tiempo reflexiones más profundas como cuando la cantante ha hablado sobre cómo la cantante consiguió superar sus miedos. La invitada ha dejado claro la importancia que tiene la salud mental en una profesión tan estresante como la suya.