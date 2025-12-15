Así fue el 75 cumpleaños de José Bono: Amelia Bono comparte imágenes inéditas con su madre y su hermano

Aunque hace años decidieron poner fin a su matrimonio, José Bono y Ana Rodríguez Mosquera han conseguido entablar una relación buena y cercana por el bien de su núcleo familiar.

Pese a que no fue de la noche a la mañana, ya que, como en toda relación rota, hay que sanar y adaptarse a los nuevos cambios emocionales, a partir del primer año separados consiguieron superar sus diferencias y empezar a entablar una relación cordial que fue afianzándose con el paso del tiempo hasta la actualidad.

José Bono y Ana Rodríguez Mosquera | Gtres

De hecho, han seguido compartido momentos especiales tras su ruptura, como las navidades de años atrás que las pasaron en familia porque así se lo pidieron sus hijos. Ambos decidieron cumplir sus deseos y dejar atrás todos los problemas que habrían enfrentado en el pasado.

La madurez y el respeto con el que se han tratado siempre, ha sido la razón por la que no sorprende a nadie ese vínculo de cariño que tienen ahora. Tampoco pilla de sorpresa que Ana Rodríguez estuviese presente en el 75 cumpleaños de su exmarido celebrado en un restaurante de Madrid. Y es que, el momento tan único que vivieron ayer, ha querido compartirlo a través de Instagram, su propia hija, Amelia Bono.

En sus stories, Amelia muestra la sorpresa que le dieron a su padre, y en la cara del exministro se aprecia su felicidad mientras soplaba las velas y bailaba con su exmujer entre risas y abrazos. Pero, para dejar aún más constancia de este bonito día, la influencer también publicaba un carrusel de fotografías con este pie de foto: "Mi domingo en familia".