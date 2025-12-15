Malú confiesa cómo supero sus miedos como artista: "Por primera vez en mi vida creo en mí"

Antena3
Así ha superado Malú su síndrome del impostor: "Por primera vez en mi vida creo en mí"

Alberto Mendo
Publicado:

Malú ha visitado El Hormiguero en un momento especialmente emocionante para su carrera. La cantante ha presentado su nuevo single, un adelanto del que será su próximo disco y que marca el inicio de una nueva etapa, y ha contado que empezará el año con siete noches consecutivas en Las Ventas, un arranque de 2026 que promete ser histórico. Entre sus nuevos temas, estará uno compuesto por Pablo Alborán. "Tiene un don para traducir mis emociones", ha asegurado.

La reflexión de Malú sobre el amor:

Además, Pablo Motos le ha preguntado a Malú por la importancia de la salud mental en los cantantes, un tema del que ella misma ha hablado en una reciente gala de La Voz. La artista ha explicado cómo llegó a verse afectada por una especie de síndrome del impostor: "Cuanto mejor me iba yendo, menos creía que me merecía que eso pasara".

Malú ha intentado describir "la sensación constante de que estás fingiendo" y cómo le asaltaban pensamientos como: "Si yo no lo hago tan bien. ¿Y si un día se dan cuenta?". Se trataba de una lucha consigo misma: "Es horrible, es horroroso".

Es una situación que la cantante ha logrado superar. "Por primera vez en mi vida creo en mí como artista, como vocalista, como intérprete, como autora...", ha asegurado.

