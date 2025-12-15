A las 21:45 horas
Esta noche, Malú inaugurará la última semana del año en El Hormiguero
La artista estará en el programa para presentar sus nuevos proyectos en una noche que promete emociones fuertes.
Malú será la primera invitada de la última semana del año en El Hormiguero, y lo hará en un momento especialmente emocionante para su carrera. La cantante presentará su nuevo single, un adelanto del que será su próximo disco y que marca el inicio de una nueva etapa.
Además, la artista hablará de cómo comenzará el año: con siete noches consecutivas en Live Las Ventas, en Madrid, un arranque de 2026 que promete ser histórico. Su visita llega cargada de ilusión, nuevos retos musicales y muchas ganas de celebrar el final del año por todo lo alto.
Sobre ella:
Malú debutó muy joven y rápidamente se convirtió en una de las voces más potentes y reconocibles del panorama musical español. Con una carrera llena de éxitos, múltiples discos publicados y giras multitudinarias, ha demostrado una evolución constante y un talento que la sitúan como una de las artistas más influyentes de las últimas décadas. Su fuerza en el escenario y su conexión con el público la han consolidado como un referente absoluto de la música en nuestro país.
