Esta noche, Malú inaugurará la última semana del año en El Hormiguero

Malú será la primera invitada de la última semana del año en El Hormiguero, y lo hará en un momento especialmente emocionante para su carrera. La cantante presentará su nuevo single, un adelanto del que será su próximo disco y que marca el inicio de una nueva etapa.

Además, la artista hablará de cómo comenzará el año: con siete noches consecutivas en Live Las Ventas, en Madrid, un arranque de 2026 que promete ser histórico. Su visita llega cargada de ilusión, nuevos retos musicales y muchas ganas de celebrar el final del año por todo lo alto.

Sobre ella:

Malú debutó muy joven y rápidamente se convirtió en una de las voces más potentes y reconocibles del panorama musical español. Con una carrera llena de éxitos, múltiples discos publicados y giras multitudinarias, ha demostrado una evolución constante y un talento que la sitúan como una de las artistas más influyentes de las últimas décadas. Su fuerza en el escenario y su conexión con el público la han consolidado como un referente absoluto de la música en nuestro país.