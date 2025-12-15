Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

A las 21:45 horas

Esta noche, Malú inaugurará la última semana del año en El Hormiguero

La artista estará en el programa para presentar sus nuevos proyectos en una noche que promete emociones fuertes.

Malú en El Hormiguero

Publicidad

Malú será la primera invitada de la última semana del año en El Hormiguero, y lo hará en un momento especialmente emocionante para su carrera. La cantante presentará su nuevo single, un adelanto del que será su próximo disco y que marca el inicio de una nueva etapa.

Además, la artista hablará de cómo comenzará el año: con siete noches consecutivas en Live Las Ventas, en Madrid, un arranque de 2026 que promete ser histórico. Su visita llega cargada de ilusión, nuevos retos musicales y muchas ganas de celebrar el final del año por todo lo alto.

Sobre ella:

Malú debutó muy joven y rápidamente se convirtió en una de las voces más potentes y reconocibles del panorama musical español. Con una carrera llena de éxitos, múltiples discos publicados y giras multitudinarias, ha demostrado una evolución constante y un talento que la sitúan como una de las artistas más influyentes de las últimas décadas. Su fuerza en el escenario y su conexión con el público la han consolidado como un referente absoluto de la música en nuestro país.

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Invitados

Publicidad

Programas

Malú en El Hormiguero

Esta noche, Malú inaugurará la última semana del año en El Hormiguero

Mika

Las dos integrantes de la familia más importantes para Mika: “Escribí mi última canción para ella”

Gripe

La gripe se dispara en nuestro país: los consejos de los expertos para no contagiarnos estas Navidades

Tamara Falcó
En la tertulia

Tamara Falcó reconoce que hubiese seguido viviendo con Isabel Preysler tras casarse con Íñigo Onieva: “Es que te tengo a diez minutos”

Sebastián Yatra y Eva González
Mejores momentos | Última semifinal

El mensaje de Sebastián Yatra a los niños que estudian en el colegio de su infancia: “Si se lo imaginan, háganlo realidad”

La ruleta de la suerte noche
CRÓNICA

“Muchas felicidades”: 37.650 eurazos de premio final para esta concursante

Un programa de claroscuros, con grandes premios para los concursantes.

Malú
Mejores momentos | Última semifinal

Las lágrimas de Malú al ver a su tía en la semifinal de La Voz: “Ha sido una madre toda la vida”

El equipo de La Voz tenía preparada una sorpresa muy emocionante para Malú en la última semifinal.

Fedra Lorente y Miguel Morales

Las claves de la ruina de Fedra Lorente: todas las estafas que terminaron con el patrimonio de Miguel Morales

Juan del Val

El detalle que tuvo Isabel Preysler con todo el público de El Hormiguero... ¡con mofa a Juan del Val!: “Hacen quedar a uno mal”

El beneficio de los champiñones por el que Arguiñano reconoce que "tenía que haber comido más"

Las recetas más apetitosas, fáciles y rápidas de champiñones de Karlos Arguiñano para esta Navidad: aperitivos y platos principales

Publicidad