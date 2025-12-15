Antena3
Mejores momentos | 15 de diciembre

El mensaje velado de Andy Morales en Pasapalabra al hablar de su nueva etapa: “Nadie da ningún problema”

El cantante, que participa sin Lucas por primera vez en el concurso, ha charlado con Roberto Leal sobre su primer single y su próxima gira.

El mensaje velado de Andy Morales en Pasapalabra al hablar de su nueva etapa: "Nadie da ningún problema"

Alberto Mendo
Publicado:

Andy Morales ha acaparado titulares en los últimos meses por el fin de su mítico dúo con Lucas y seguro que dará mucho que hablar en 2026 por su nueva etapa en solitario. El cantante, en su primera visita a Pasapalabra sin su ya excompañero musical, ha charlado con Roberto Leal sobre sus proyectos porque, como reflexionó el presentador en el pasado programa, “han cambiado mucho las cosas”.

Andy, por primera vez sin Lucas en Pasapalabra tras el fin de su icónico dúo: “Han cambiado mucho las cosas”

El nuevo single de Andy, titulado ‘Marioneta’, ya es un éxito. “Está funcionando bastante bien, el cariño de la gente esta siendo impresionante, me han mandado mucha fuerza, muchos mensajes en redes sociales”, ha valorado el invitado. Además, ha hablado del lanzamiento del disco y de las fechas de su próxima gira.

Roberto se ha interesado también por su momento personal. “Estoy muy contento, muy feliz, muy tranquilo”, ha respondido Andy, añadiendo un mensaje velado: “Va todo muy bien, nadie da ningún problema”. El cantante, que ya ha pasado página de su dúo con Lucas, se ha centrado en lo contento que está con su nuevo equipo: “Así es muy fácil trabajar”. ¡Descubre sus declaraciones al completo en el vídeo!

Programas

Mejores momentos | 15 de diciembre

