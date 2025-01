La opinión de un médico sobre el cambio de imagen de Lucas (Andy y Lucas): "Todo el techo de la nariz se viene abajo"

Hace unos meses que 'Andy y Lucas' anunciaron su gira de despedida. Dijeron que los motivos de su precipitada despedida estaban originados en un problema de salud.

Esta última semana el grupo musical, que forman Andy y Lucas, visitó el programa de Antena 3 'El hormiguero'. Ahí Lucas denunció los crueles ataques que sufría en redes sociales, pero que algunos comentarios los recibía en persona, incluso en presencia de su hija. La situación le había afectado tanto que se rompía en lágrimas en pleno directo.

Desde hace tiempo que el cambio de imagen que ha experimentado ha llamado la atención de muchos, en concreto el de su cara, y más específicamente su nariz. El músico explicaba que el aspecto actual es debido a complicaciones ocurridas tras una operación de cirugía estética. Además daba más detalles y asumía la culpa de los malos resultados, por no haber seguido los consejos médicos.

Resultado de una imprudencia

El periodista Nando Escribano preguntaba al doctor de la Clínica Diego de León, Miguel de la Peña. El médico explicaba que se después de una intervención de esas características se suele colocar una pequeña escayola que ayude en la recuperación de la parte ósea que se pretende "remodelar".

"Si tu imprudentemente, creyendo su versión, te quitas la escayola y luego durmiendo te das un golpe sin querer, o hay un traumatismo, entonces todo el techo de la nariz se te viene abajo", aseguraba, al mismo tiempo que subrayaba la importancia del proceso postoperatorio.

Sobre aquellos que han dudado de la versión de Lucas, o han relacionado lo ocurrido con otro tipo de circunstancias, Miguel de la Peña decía lo siguiente: "En principio es factible lo que él nos ha contado".

Cambio de imagen y de voz

"Si el hueso suelda en la posición de abajo, ya se complica todo"

Los efectos adversos no se limitarían a los evidentes resultados no deseados, sino que a parte de los estéticos el Dr. De la Peña apreciaba también una variación en el tono de voz del cantante que podría tener repercusiones en su salud: "No se si habéis notado que tiene voz como si estuviera acatarrado".

Ese efecto adverso es debido, según el médico, a que se ha reducido el flujo nasal de aire.

Posibles soluciones

El periodista consultaba al médico las opciones que tendría ahora el artista para arreglar el desaguisado, que evidentemente implicarían un nuevo paso por el quirófano.

En tono de broma, Nando hacía una serie de propuestas de narices... Distintas 'napias' de famosos nacionales e internacionales entre las que elegir la más apropiada. Los colaboradores opinaban cual le sentaría mejor.

