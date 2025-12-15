Andy Morales ‘regala’ otra victoria a Antonia San Juan en Pasapalabra: “Te está pegando una paliza”

Ya va un 2-0 en el duelo entre Antonia San Juan y Andy Morales, a favor de la actriz, en La Pista de Pasapalabra. El cantante prácticamente le ha regalado otra vez la victoria, en este caso por no haber arriesgado. Ha preferido guardar silencio después de que en el pasado programa le costara caro nombrar a Rosario Flores sin recordar ninguno de sus temas.

Esta vez, pese a tener sospechas con la canción tras escuchar el primer fragmento, Andy ha pecado de cautela. “Creo que lo sé, pero me voy a callar”, ha dicho, temiendo servir en bandeja el acierto a Antonia. Eso, al final, le ha perjudicado porque la actriz se le ha adelantado cuando ha sonado un poco más de música. La invitada hasta se ha recreado con el triunfo cantando ‘Quiero verte’.

Roberto Leal ha sido contundente con Andy al resumir el balance del duelo. “Te está dando una paliza”, ha asegurado. ¡No te pierdas este momento en el vídeo!