Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 15 de diciembre

Andy Morales ‘regala’ otra victoria a Antonia San Juan en Pasapalabra: “Te está pegando una paliza”

El cantante ha preferido guardar silencio para no dar pistas a su rival en La Pista y ha acabado perdiendo por no haber arriesgado.

Andy Morales ‘regala’ otra victoria a Antonia San Juan en Pasapalabra: “Te está pegando una paliza”

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Ya va un 2-0 en el duelo entre Antonia San Juan y Andy Morales, a favor de la actriz, en La Pista de Pasapalabra. El cantante prácticamente le ha regalado otra vez la victoria, en este caso por no haber arriesgado. Ha preferido guardar silencio después de que en el pasado programa le costara caro nombrar a Rosario Flores sin recordar ninguno de sus temas.

Lo nunca visto en La Pista: hasta Roberto Leal explica lo ocurrido entre Andy y Antonia San Juan

Esta vez, pese a tener sospechas con la canción tras escuchar el primer fragmento, Andy ha pecado de cautela. “Creo que lo sé, pero me voy a callar”, ha dicho, temiendo servir en bandeja el acierto a Antonia. Eso, al final, le ha perjudicado porque la actriz se le ha adelantado cuando ha sonado un poco más de música. La invitada hasta se ha recreado con el triunfo cantando ‘Quiero verte’.

Roberto Leal ha sido contundente con Andy al resumir el balance del duelo. “Te está dando una paliza”, ha asegurado. ¡No te pierdas este momento en el vídeo!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Mejores momentos

Publicidad

Programas

David Bisbal prueba con Manu y Rosa si ‘Todo es posible en Navidad’: ¡pero le confunden con Mariah Carey!

David Bisbal prueba con Manu y Rosa si ‘Todo es posible en Navidad’: ¡pero le confunden con Mariah Carey!

Andy Morales ‘regala’ otra victoria a Antonia San Juan en Pasapalabra: “Te está pegando una paliza”

Andy Morales ‘regala’ otra victoria a Antonia San Juan en Pasapalabra: “Te está pegando una paliza”

Josele Román

El drama de la actriz Josele Román: "Perdí la casa que pagó mi madre"

Parada y Pippi Calzaslargas
Hablamos con ella

El encuentro de José Manuel Parada con Inger Nilsson, la actriz que interpretaba a Pippi Calzaslargas

Pepe Beltrán
Nos lo cuenta

La cara oculta de tener altas capacidades: "A los 13 años mis compañeros me colgaron del cuello con una cortina"

Residencia
Residencias

Denuncian que su tía murió en la residencia después de que la quemaran con agua hirviendo: "Nos dijeron que eran heridas leves"

La residencia alertó a la familia de Nieves de que presentaba unas "pequeñas lesiones en la cara", cuando la realidad es que eran quemaduras de segundo y tercer grave y una infección que terminaban costándole la vida.

Malú
Este viernes

Cuatro finalistas, un mismo sueño: tú decides, en directo el ganador de La Voz 2025

Oihane, Kimy, Antía o Audrey: este viernes, el programa elige a la mejor voz de este país en Antena 3.

Da a luz en su vestidor

Sofía da a luz en su vestidor después de que la matrona la mandase a casa: "Me dijeron que no estaba dilatada"

Rob Reiner

Las claves del brutal asesinato de Rob Reiner y su mujer: "Deja un patrimonio cercano a los 200 millones de dólares"

Ilia Topuria

Ilia Topuria denuncia extorsiones: "Su denuncia tiene nombre y apellidos, sabe quién es porque hay proximidad con esa persona"

Publicidad