Una nueva subida del sueldo de los políticos, más indignación en la calle: "Una vergüenza inadmisible"

Es una de las medidas que más consenso genera entre la ciudadanía, pero no precisamente por estar de acuerdo con ella. El rechazo generalizado a los reiterados aumentos salariales de los cargos electos en el Congreso parece no afectar a los diputados, que curso político tras curso político ignoran el sentir de la población y cuelan una nueva subida de sus retribuciones en algún paquete de medidas. ¿Tirarán de la cuerda hasta romperla?: la calle opina.

El bloqueo no sería tal. Esta es una de las votaciones en las que el debate es casi inexistente y el sentido del voto une como pocos otros asuntos a derechas, izquierdas, nacionalistas e independentistas. La cifra prevista rompe todo récord anterior y el techo de los 23 millones de euros.

"2026 va a ser un mal año"

Unanimidad también, pero en sentido opuesto. Todos los ciudadanos que han sido consultados por Espejo Público manifiestan su frontal oposición al aumento de salario de los políticos. Puede llegarse al siguiente dilema: ¿Gobiernan en contra de los deseos de los españoles? Entre los votos a favorde esta medida están los del Partido Socialista y Sumar, en contra, el Partido Popular.

Los autónomos, que recientemente eran objetivo de una pretendida subida de sus cuotas por parte del Ejecutivo - medida que finalmente era echada para atrás-, califican de "vergüenza inadmisible" la subida salarial de los políticos: "Hay meses que casi no cobras", denunciaba una trabajadora por cuenta propia.

Lorenzo Amor, presidente de las Asociaciones de Trabajadores Autónomos, daba unos números que alarman, pero en esta ocasión a la baja. Al mismo tiempo compartía el sentir mayoritario de este colectivo laboral: "Los autónomos están bastante cabreados. En lo que va de año se han perdido más de 13.000 autónomos de comercio. 2026 va a ser un mal año".

Precisamente el año que está por comenzar sería en el que se haría efectivo ese incremento, que ante los malos pronósticos de Lorenzo, éste afirma: "Nos echamos las manos a la cabeza", es algo ilógico.

"Un absoluto escándalo"

"Un escándalo de tener poca decencia", decía la portavoz del sindicato policial JUPOL Laura García, representantes de quienes manifiestan su hartazgo y aún así tienen entre sus misiones proteger a los gobernantes.

"Y los pobres a pasar hambre"

La respuesta está de igual manera cargada de indignación e ironía en un barrio donde es mayoritaria la clase trabajadora: "Los políticos se suben el sueldo y los pobres a pasar hambre. Como tiene que ser, ¿no?". "¡Nos tienen asfixiados por todos lados!", exclamaba otro ciudadano.

Un carnicero de un mercado tradicional, acostumbrado a los chorizos, respondía irritado con ironía: "Ellos sí, nosotros al revés, a bajárnoslo, y mal que bien. Cada día vamos a peor".

Descalificaciones como "sinvergüenzas", o acusaciones directas de recurrir al ciudadano de a pie para "pagarles el chiringuito", son la nota predominante y compartida, así como la queja por la otra subida, la que sí sienten, la de precios y la de impuestos.

