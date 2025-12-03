Susanna Griso: "Hoy en día hubiese tenido un niño con síndrome de Down clarísimamente"

Caterina Moretti es influencer y amante de la moda. Esta joven con síndrome de Down rompe prejuicios y barreras en las redes sociales, donde acumula casi un millón de seguidores. Una de las ideas preconcebidas que más le molestan sobre el síndrome de down es que se les trate como a niños. "Creen que siempre somos niños, los niños no trabajan y nosotros necesitamos trabajar", destaca.

La periodista Ana Iris Simón ha puesto sobre la mesa una realidad sobre los niños Síndrome de Down. Destaca que en España el 90% de estos niños no llegan a nacer. Un dato que Caterina no ha querido comentar. "No quiero hablar del tema", señalaba visiblemente afectada. Añadía Ana Iris Simón que hay muchas mujeres que reciben presión médica para llegar a tener a estos hijos.

"Hoy en día ya no puedo ser madre pero hace 10 años so lo hubiera hecho"

El debate se ha extendido al sofá de colaboradores e incluso a la presentadora Susanna Griso. La periodista reconoce que si hubiera sido su primer embarazo igual se hubiese planteado si tener o no un bebé con síndrome de Down pero hoy las cosas serían distintas. "Hoy en día, ahora ya no puedo ser madre pero da igual, hace 10 años; hubiese tenido un niño o una niña con Síndrome de down clarísimamente", resolvía.

