Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Debate

Susanna Griso: "Hoy en día hubiese tenido un niño con síndrome de Down clarísimamente"

Espejo Público habla con Caterina Moretti, una joven con síndrome de Down. Esta influencer que quiere romper estereotipos y triunfa con sus vídeos sobre moda en las redes sociales ante casi un millón de seguidores.

Susanna Griso en Espejo Público.

Publicidad

Espejo Público
Publicado:

Caterina Moretti es influencer y amante de la moda. Esta joven con síndrome de Down rompe prejuicios y barreras en las redes sociales, donde acumula casi un millón de seguidores. Una de las ideas preconcebidas que más le molestan sobre el síndrome de down es que se les trate como a niños. "Creen que siempre somos niños, los niños no trabajan y nosotros necesitamos trabajar", destaca.

La periodista Ana Iris Simón ha puesto sobre la mesa una realidad sobre los niños Síndrome de Down. Destaca que en España el 90% de estos niños no llegan a nacer. Un dato que Caterina no ha querido comentar. "No quiero hablar del tema", señalaba visiblemente afectada. Añadía Ana Iris Simón que hay muchas mujeres que reciben presión médica para llegar a tener a estos hijos.

"Hoy en día ya no puedo ser madre pero hace 10 años so lo hubiera hecho"

El debate se ha extendido al sofá de colaboradores e incluso a la presentadora Susanna Griso. La periodista reconoce que si hubiera sido su primer embarazo igual se hubiese planteado si tener o no un bebé con síndrome de Down pero hoy las cosas serían distintas. "Hoy en día, ahora ya no puedo ser madre pero da igual, hace 10 años; hubiese tenido un niño o una niña con Síndrome de down clarísimamente", resolvía.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Cara a cara vivienda, Jon Goitia, Lara Hernández

La denuncia del gran tenedor Jon Goitia en el debate de Vivienda: "El 50% de los inquilinos se convierten en inquiokupas"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Arguiñano: receta casera de pan de aceite de oliva con aceitunas

Arguiñano: receta casera de pan de aceite de oliva con aceitunas

Susanna Griso en Espejo Público.

Susanna Griso: "Hoy en día hubiese tenido un niño con síndrome de Down clarísimamente"

Potaje de alubias blancas con cuello de cordero, de Arguiñano: "Lo prometido es deuda, un platazo en 25 minutos"

Potaje de alubias blancas con cuello de cordero, de Arguiñano: "Lo prometido es deuda, un platazo en 25 minutos"

Despedida por llegar pronto
Trabajo

Despedida por causa justificada por llegar temprano al trabajo: "Eso lo he hecho yo veinte años aquí"

Cara a cara vivienda, Jon Goitia, Lara Hernández
Vivienda

La denuncia del gran tenedor Jon Goitia en el debate de Vivienda: "El 50% de los inquilinos se convierten en inquiokupas"

Antena 3, Varsavsky
Varsavsky

Los Varsavsky estallan: "Sánchez ya solo une a España en el espanto"

Los empresarios Martín y Nina Varsavsky, muy críticos con el Gobierno, cargan contra la acumulación de escándalos que salpican a La Moncloa. En Espejo Público, aseguran que el caso Salazar y el resto de investigaciones han roto cualquier defensa posible del presidente. Afirman que el clima político está deteriorando la imagen de España fuera y frenando inversiones internacionales.

La portavoz de Junts.
PSOE-JUNTS

Míriam Nogueras insiste en que la relación con el Gobierno "sigue rota" pese a los gestos de Sánchez

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha reafirmado en Espejo Público que la ruptura con el Gobierno sigue vigente y que no existe ningún canal de negociación abierto. Aunque reconoce que el Ejecutivo ha empezado a cumplir algunos de los acuerdos pendientes, mantiene su escepticismo y advierte de que Junts no volverá a la mesa “si no se materializa todo lo pactado”.

Miriam Nogueras en Espejo Público.

La anécdota de Miriam Nogueras en la rueda de prensa de Junts con la supuesta llamada de Pedro Sánchez

Paloma García-Pelayo

El punto que Bertín Osborne no acepta de su acuerdo con Gabriela Guillén: "Ella quiere un régimen de visitas en el que siempre esté"

Malú y Pablo López

Consigue un autógrafo exclusivo de tu coach favorito de La Voz 2025

Publicidad