Verónica pierde 650 euros por no dar con una palabra clave en La ruleta de la suerte

Este panel decía: “El peor compañero de rally: un copiloto que confunde la izquierda con la derecha”. Verónica tenía el supercomodín y 650 euros acumulados, por lo que todo apuntaba a que iba a resolver sin problemas. Sin embargo, la palabra “copiloto” se ha convertido en su gran rival.

Jorge Fernández ha tratado de guiarla, dándole pistas y mencionando los rallys una y otra vez para ver si así la concursante lograba dar con la solución. Pese a los intentos del presentador, la palabra seguía sin salir.

Finalmente, Silvia, concursante del atril azul, ha aprovechado su turno y ha resuelto el panel. ¡Qué pena Verónica! ¡No te pierdas este momentazo en el vídeo de arriba!