Verónica pierde 650 euros por no dar con una palabra clave en La ruleta de la suerte

Jorge Fernández ha intentado ayudar a la concursante a resolver el panel, pero la palabra se le ha resistido hasta el final.

Verónica pierde 650 euros por no dar con una palabra clave en La ruleta de la suerte

Arancha Mela
Publicado:

Este panel decía: “El peor compañero de rally: un copiloto que confunde la izquierda con la derecha”. Verónica tenía el supercomodín y 650 euros acumulados, por lo que todo apuntaba a que iba a resolver sin problemas. Sin embargo, la palabra “copiloto” se ha convertido en su gran rival.

Jorge Fernández ha tratado de guiarla, dándole pistas y mencionando los rallys una y otra vez para ver si así la concursante lograba dar con la solución. Pese a los intentos del presentador, la palabra seguía sin salir.

Finalmente, Silvia, concursante del atril azul, ha aprovechado su turno y ha resuelto el panel. ¡Qué pena Verónica! ¡No te pierdas este momentazo en el vídeo de arriba!

Joseba Arguiñano ha elaborado una de las recetas caseras de pan más fáciles del mundo: de aceite de oliva con aceitunas. Hasta los principiantes conseguirán el mejor de los resultados.

