Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

INFLACIÓN

El IPC recorta una décima hasta el 3% por la bajada del precio de la luz

El Índice de Precios de Consumo (IPC) modera su tasa interanual en noviembre una décima, pero la subyacente escala al 2,6%.

A3 Noticias 1 (13-08-25) El IPC sube en julio cuatro d&eacute;cimas hasta el 2,7% por el encarecimiento de la luz y la gasolina

A3 Noticias 1 (13-08-25) El IPC sube en julio cuatro décimas hasta el 2,7% por el encarecimiento de la luz y la gasolinaAtresplayer.com

Publicidad

Rosario Miñano
Actualizado:
Publicado:

El Índice de Precios de Consumo (IPC) recortó su tasa interanual en noviembre una décima, hasta el 3%, debido a la bajada de los precios de la electricidad, según los datos este viernes del Instituto Nacional de Estadística (INE). Con este descenso, el IPC interanual rompe con dos meses consecutivos de ascensos.

Por contra, la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) escala una décima hasta el 2,6%. De confirmarse, alcanzaría su valor más alto desde diciembre de 2024. La tasa subyacente lleva cinco meses consecutivos de subida (a excepción de septiembre que se mantuvo estable): julio (2,3 %), agosto (2,4 %), septiembre (2,4 %), octubre (2,5 %) y, ahora, noviembre (2,6 %).

En términos mensuales, el IPC subió un 0,2%, cinco décimas menos de lo que aumentó el mes anterior. Y el IPC armonizado recortó una décima su tasa interanual en noviembre y se mantuvo estable en valores mensuales. El INE publicará los datos definitivos del IPC de noviembre el próximo 12 de diciembre.

Ocio y cultura

En la evolución de la tasa general, influye al alza el grupo ocio y cultura, cuyos precios bajan menos que el año pasado, al igual que el de alimentos y bebidas no alcohólicas, que suben sus precios frente al descenso de noviembre de 2024.

En caso de de confirmarse, este dato del IPC rompería la tendencia de cinco meses consecutivos de subida (a excepción de agosto que se mantuvo estable), desde el mínimo de mayo (2 %). El INE publicará los datos definitivos del IPC de noviembre el próximo 12 de diciembre.

En cuanto a los datos armonizados para la comparación con Europa, la tasa de variación anual del IPCA fue del 3,1%, una décima por debajo de la registrada el mes anterior, y la subyacente se situó en el 2,7%, mientras que no hay variación mensual (0%).

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Trabajo considera "indecente" el ERE de Telefónica que deja más de 6.000 afectados: "El dinero público no está para despedir a nadie"

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo

Publicidad

Economía

Las pensiones contributivas y de clases pasivas subirán en torno a un 2,7% en 2026

Las pensiones contributivas subirán un 2,7% en 2026

A3 Noticias 1 (13-08-25) El IPC sube en julio cuatro décimas hasta el 2,7% por el encarecimiento de la luz y la gasolina

El IPC recorta una décima hasta el 3% por la bajada del precio de la luz

Imagen de una mujer con bolsas del Black Friday

El Green Friday coge fuerza frente a un Black Friday en alerta por los fraudes informáticos

Foto de archivo de anillos de oro
SUBASTA

El Gobierno subasta más de 140 joyas, relojes de alta gama y bisutería procedentes del narcotráfico

El sueldo de los funcionarios subirá hasta un 4,5% entre 2025 y 2026 y un 6,5% entre 2027 y 2028
Funcionarios

El sueldo de los funcionarios subirá hasta un 4,5% entre 2025 y 2026 y un 6,5% entre 2027 y 2028

Así vive José Antonio, un joven gaditano opta por vivir en una furgoneta
Vivienda

Un joven gaditano opta por vivir en una furgoneta ante la imposibilidad de acceder a una vivienda

José Antonio tiene 29 años, gana 1.300 euros al mes y no puede permitirse pagar un alquiler en Cádiz.

Los personas mayores
Pensiones

La OCDE da un 'tirón de orejas' a España y recomienda ampliar el cálculo de las pensiones a los 35 años

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico sugiere a España aumentar el cálculo de las pensiones de la jubilación a 35 años, además de que estas se ajusten a la esperanza de vida para aliviar presiones fiscales.

Estafas Black Fiday

Si recibes este mensaje, no pinches: Las 12 estafas más comunes en Black Friday

Logotipo de Telefónica en su sede

Telefónica vincula su ERE de más de 5.000 personas a la Inteligencia Artificial

Muñecas sexuales

Muñecas sexuales de apariencia infantil: Francia denuncia a quien las vende y desde España se pueden comprar

Publicidad