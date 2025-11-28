El IPC recorta una décima hasta el 3% por la bajada del precio de la luz

El Índice de Precios de Consumo (IPC) recortó su tasa interanual en noviembre una décima, hasta el 3%, debido a la bajada de los precios de la electricidad, según los datos este viernes del Instituto Nacional de Estadística (INE). Con este descenso, el IPC interanual rompe con dos meses consecutivos de ascensos.

Por contra, la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) escala una décima hasta el 2,6%. De confirmarse, alcanzaría su valor más alto desde diciembre de 2024. La tasa subyacente lleva cinco meses consecutivos de subida (a excepción de septiembre que se mantuvo estable): julio (2,3 %), agosto (2,4 %), septiembre (2,4 %), octubre (2,5 %) y, ahora, noviembre (2,6 %).

En términos mensuales, el IPC subió un 0,2%, cinco décimas menos de lo que aumentó el mes anterior. Y el IPC armonizado recortó una décima su tasa interanual en noviembre y se mantuvo estable en valores mensuales. El INE publicará los datos definitivos del IPC de noviembre el próximo 12 de diciembre.

Ocio y cultura

En la evolución de la tasa general, influye al alza el grupo ocio y cultura, cuyos precios bajan menos que el año pasado, al igual que el de alimentos y bebidas no alcohólicas, que suben sus precios frente al descenso de noviembre de 2024.

En caso de de confirmarse, este dato del IPC rompería la tendencia de cinco meses consecutivos de subida (a excepción de agosto que se mantuvo estable), desde el mínimo de mayo (2 %). El INE publicará los datos definitivos del IPC de noviembre el próximo 12 de diciembre.

En cuanto a los datos armonizados para la comparación con Europa, la tasa de variación anual del IPCA fue del 3,1%, una décima por debajo de la registrada el mes anterior, y la subyacente se situó en el 2,7%, mientras que no hay variación mensual (0%).

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.