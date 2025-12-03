Antena 3 LogoAntena3
Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Marta Sánchez, la reina del pop español

Marta Sánchez visita el plató de Y ahora Sonsoles para repasar sus 40 años de carrera musical y contarnos en qué punto se encuentra su vida personal. ¿Cómo concilia su faceta de madre con la de estrella del pop? ¿Cómo continúa su relación con Federico León?

Marta Sánchez

Con cuatro décadas de música a sus espaldas, Marta Sánchez sigue conquistando al público como el primer día. Tanto es así que la artista, consolidada ya como la reina del pop español, celebra sus 40 años en la música con una gira muy especial.

Además de triunfar en lo profesional, también lo hace en el plano personal. De hecho, expresa su amor por Federico León, el hombre que ocupa su corazón desde hace siete años, a través de sus canciones.

Marta Sánchez no renuncia a nada: disfruta de la maternidad, de la música, del amor y de la vida. ¡No te pierdas, esta tarde a partir de las 17:00h, su entrevista en Antena 3!

Programas

Estafa piso turístico

Así funciona la estafa de los pisos turísticos: “Alquilaba el piso como si fuese suyo, ha sido algo bastante traumático”

Subida sueldo políticos

Una nueva subida del sueldo de los políticos, más indignación en la calle: "Una vergüenza inadmisible"

“¡Hay que tirar con cabeza, hombre!”: el comentario que ha hecho Jorge Fernández a Borja
MEJORES MOMENTOS | 3 DE DICIEMBRE

“¡Hay que tirar con cabeza, hombre!”: el comentario que ha hecho Jorge Fernández a Borja

Silvia resuelve el panel ‘Exprés’ rápida como un rayo
MEJORES MOMENTOS | 3 DE DICIEMBRE

Silvia resuelve el panel ‘Exprés’ rápida como un rayo

Verónica pierde 650 euros por no dar con una palabra clave en La ruleta de la suerte
MEJORES MOMENTOS | 3 DE DICIEMBRE

Verónica pierde 650 euros por no dar con una palabra clave en La ruleta de la suerte

Jorge Fernández ha intentado ayudar a la concursante a resolver el panel, pero la palabra se le ha resistido hasta el final.

Arguiñano: receta casera de pan de aceite de oliva con aceitunas
Para 4 personas

Arguiñano: receta casera de pan de aceite de oliva con aceitunas

Joseba Arguiñano ha elaborado una de las recetas caseras de pan más fáciles del mundo: de aceite de oliva con aceitunas. Hasta los principiantes conseguirán el mejor de los resultados.

Susanna Griso en Espejo Público.

Susanna Griso: "Hoy en día hubiese tenido un niño con síndrome de Down clarísimamente"

Potaje de alubias blancas con cuello de cordero, de Arguiñano: "Lo prometido es deuda, un platazo en 25 minutos"

Potaje de alubias blancas con cuello de cordero, de Arguiñano: "Lo prometido es deuda, un platazo en 25 minutos"

Despedida por llegar pronto

Despedida por causa justificada por llegar temprano al trabajo: "Eso lo he hecho yo veinte años aquí"

