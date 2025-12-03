A partir de las 17:00h
Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Marta Sánchez, la reina del pop español
Marta Sánchez visita el plató de Y ahora Sonsoles para repasar sus 40 años de carrera musical y contarnos en qué punto se encuentra su vida personal. ¿Cómo concilia su faceta de madre con la de estrella del pop? ¿Cómo continúa su relación con Federico León?
Con cuatro décadas de música a sus espaldas, Marta Sánchez sigue conquistando al público como el primer día. Tanto es así que la artista, consolidada ya como la reina del pop español, celebra sus 40 años en la música con una gira muy especial.
Además de triunfar en lo profesional, también lo hace en el plano personal. De hecho, expresa su amor por Federico León, el hombre que ocupa su corazón desde hace siete años, a través de sus canciones.
Marta Sánchez no renuncia a nada: disfruta de la maternidad, de la música, del amor y de la vida. ¡No te pierdas, esta tarde a partir de las 17:00h, su entrevista en Antena 3!
