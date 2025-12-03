MEJORES MOMENTOS | 3 DE DICIEMBRE
“¡Hay que tirar con cabeza, hombre!”: el comentario que ha hecho Jorge Fernández a Borja
Jorge Fernández animaba al concursante a ir a por él, aunque la jugada finalmente no le ha salido nada mal.
Publicidad
En este Panel con Bote, el gran triunfador ha sido Borja. Sin embargo, en ningún momento ha buscado el Bote pese a que Jorge Fernández no dejaba de animarle para que lo intentara.
Cuando parecía que por fin iba a ir a por el Bote, el concursante ha tirado donde le ha parecido y Jorge Fernández no ha podido evitar decirle: “¡Hay que tirar con cabeza hombre!”
El presentador se ha molestado bastante con la jugada de Borja. El concursante del atril amarillo ha pasado a jugar la Gran Final de La ruleta de la suerte con 3.725 euros.
Publicidad