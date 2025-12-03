Antena 3 LogoAntena3
Para 4 personas

Arguiñano: receta casera de pan de aceite de oliva con aceitunas

Joseba Arguiñano ha elaborado una de las recetas caseras de pan más fáciles del mundo: de aceite de oliva con aceitunas. Hasta los principiantes conseguirán el mejor de los resultados.

Este pan congela de maravilla, ya sea entero o dividido en porciones. Cuando vayáis a consumirlo solo habrá que sacarlo del congelador y esperar a que se descongele.

Ingredientes, para 4 personas

  • 500 g de harina de fuerza
  • 300 ml de agua
  • 100 ml de aceite de oliva virgen extra + 50 ml
  • 9 g de sal
  • 20 g de levadura fresca de panadero
  • 60 g de aceitunas verdes y negras sin hueso (cortadas en aros)
  • Sal en escamas
Elaboración

Pon la harina en un bol grande. Agrega 100 ml de aceite, la levadura (desmenuzada), la sal y el agua. Mezcla los ingredientes hasta que desaparezca la harina. Tapa el bol con film de cocina y deja que la mezcla repose a temperatura ambiente durante 30-40 minutos (autolisis).

Pasa la masa a la encimera y ábrela un poco, añade las aceitunas y amásala durante 3-4 minutos. Redondéala y ponla de nuevo en un bol.

Tápala con film de cocina, introdúcela en el frigorífico y deja que fermente durante 24 horas.

Retira la masa del frigorífico y pásala a la encimera. Vierte un poco de aceite a la encimera, unta la masa con el aceite, redondéala y aplástala dándole forma de torta.

Colócala sobre una bandeja de horno cubierta con papel de horno. Tapa la masa con un paño limpio y deja que repose durante 2 horas aproximadamente. Hunde los dedos por toda la superficie de la torta, riégala con un poco de aceite y salpícala con las escamas de sal.

Calienta el horno a 200ºC, introduce la masa y hornéala durante 30 minutos aproximadamente.

