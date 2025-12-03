Arguiñano: receta casera de pan de aceite de oliva con aceitunas

Este pan congela de maravilla, ya sea entero o dividido en porciones. Cuando vayáis a consumirlo solo habrá que sacarlo del congelador y esperar a que se descongele.

Ingredientes, para 4 personas

500 g de harina de fuerza

300 ml de agua

100 ml de aceite de oliva virgen extra + 50 ml

9 g de sal

20 g de levadura fresca de panadero

60 g de aceitunas verdes y negras sin hueso (cortadas en aros)

Sal en escamas

Ingredientes Pan de aceite de oliva con aceitunas | antena3.com

Elaboración

Pon la harina en un bol grande. Agrega 100 ml de aceite, la levadura (desmenuzada), la sal y el agua. Mezcla los ingredientes hasta que desaparezca la harina. Tapa el bol con film de cocina y deja que la mezcla repose a temperatura ambiente durante 30-40 minutos (autolisis).

Mezcla los ingredientes hasta que desaparezca la harina | antena3.com

Pasa la masa a la encimera y ábrela un poco, añade las aceitunas y amásala durante 3-4 minutos. Redondéala y ponla de nuevo en un bol.

Tápala con film de cocina, introdúcela en el frigorífico y deja que fermente durante 24 horas.

Retira la masa del frigorífico y pásala a la encimera. Vierte un poco de aceite a la encimera, unta la masa con el aceite, redondéala y aplástala dándole forma de torta.

Vierte un poco de aceite a la encimera, unta la masa con el aceite | antena3.com

Colócala sobre una bandeja de horno cubierta con papel de horno. Tapa la masa con un paño limpio y deja que repose durante 2 horas aproximadamente. Hunde los dedos por toda la superficie de la torta, riégala con un poco de aceite y salpícala con las escamas de sal.

Calienta el horno a 200ºC, introduce la masa y hornéala durante 30 minutos aproximadamente.