Para 4 personas
Arguiñano: receta casera de pan de aceite de oliva con aceitunas
Joseba Arguiñano ha elaborado una de las recetas caseras de pan más fáciles del mundo: de aceite de oliva con aceitunas. Hasta los principiantes conseguirán el mejor de los resultados.
Publicidad
Este pan congela de maravilla, ya sea entero o dividido en porciones. Cuando vayáis a consumirlo solo habrá que sacarlo del congelador y esperar a que se descongele.
Ingredientes, para 4 personas
- 500 g de harina de fuerza
- 300 ml de agua
- 100 ml de aceite de oliva virgen extra + 50 ml
- 9 g de sal
- 20 g de levadura fresca de panadero
- 60 g de aceitunas verdes y negras sin hueso (cortadas en aros)
- Sal en escamas
Elaboración
Pon la harina en un bol grande. Agrega 100 ml de aceite, la levadura (desmenuzada), la sal y el agua. Mezcla los ingredientes hasta que desaparezca la harina. Tapa el bol con film de cocina y deja que la mezcla repose a temperatura ambiente durante 30-40 minutos (autolisis).
Pasa la masa a la encimera y ábrela un poco, añade las aceitunas y amásala durante 3-4 minutos. Redondéala y ponla de nuevo en un bol.
Tápala con film de cocina, introdúcela en el frigorífico y deja que fermente durante 24 horas.
Retira la masa del frigorífico y pásala a la encimera. Vierte un poco de aceite a la encimera, unta la masa con el aceite, redondéala y aplástala dándole forma de torta.
Colócala sobre una bandeja de horno cubierta con papel de horno. Tapa la masa con un paño limpio y deja que repose durante 2 horas aproximadamente. Hunde los dedos por toda la superficie de la torta, riégala con un poco de aceite y salpícala con las escamas de sal.
Calienta el horno a 200ºC, introduce la masa y hornéala durante 30 minutos aproximadamente.
Publicidad