Albert Rivera: "El Gobierno ha puesto una bomba de relojería sobre los autónomos"

Albert Rivera ha cargado contra la política económica del Gobierno hacia los autónomos durante una entrevista con Susanna Griso en Espejo Público. El expresidente de Ciudadanos considera que la propuesta de nuevas cotizaciones “es una bomba de relojería” para el colectivo y pide un cambio de rumbo urgente. “Rectificar sería apoyar a los autónomos, reducir sus cargas fiscales y sociales y disminuir la burocracia”, ha defendido Rivera. “Lo que ha hecho el Gobierno ha sido una bomba de relojería en el sector”.

El exlíder de Ciudadanos ha recordado que en España hay 3,4 millones de trabajadores por cuenta propia y que muchos de ellos “ya soportan una presión fiscal muy alta”. Según ha explicado, la nueva tabla de cuotas “incrementa hasta un 35% los pagos mensuales”, lo que podría suponer “la puntilla para quienes levantan la persiana cada día”.

De una ley unánime a una reforma sin apoyos

Rivera ha recordado que en 2017 se aprobó por unanimidad la Ley de Autónomos impulsada por su partido, que recogía medidas fiscales para favorecer al colectivo. “De una ley que obtuvo 339 votos a favor y cero en contra hemos pasado a una reforma que ni siquiera apoyan los socios del Gobierno”, ha lamentado. A su juicio, cualquier modificación que afecte a los autónomos y pequeñas empresas “debería contar con un consenso amplio” y centrarse en “ayudar a quienes crean empleo y riqueza”.

Hay más dependientes del Estado que emprendedores

El expresidente de Ciudadanos ha alertado además de un “desequilibrio preocupante” en el mercado laboral. “España tiene 19 millones de personas dependientes del Estado y solo 17 millones de trabajadores por cuenta ajena y 3 millones de autónomos. Hay más dependientes que emprendedores, y la tendencia va a peor”, ha asegurado. Rivera considera que el Gobierno “ha tirado la toalla” con este colectivo porque “no le vota ni le apoya”, y denuncia que se ha criminalizado a los pequeños empresarios.

“El autónomo se ha convertido prácticamente en un recaudador. Por lo menos, que dejen de ponerle trabas y de cargar más peso sobre sus espaldas”, ha concluido.

