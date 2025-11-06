Claros y sombras en la primera entrevista de Miriam Nogueras tras el anuncio de bloqueo al Gobierno: "Hablan mucho pero hacen poco"

Miriam Nogueras, portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso explicaba la comparecencia que daba en el Congreso en nombre de su formación. Aclaraban que dejan al Gobierno en una situación que puede traducirse de bloqueo legislativo. Tras haber anunciado su ruptura, consultada y aprobada por las bases del partido independentista, de cualquier negociación o conversación con el Ejecutivo, han dado un nuevo paso en esa dirección.

A partir de este día Junts asegura que presentará enmiendas a la totalidad de cada ley que presente el Gobierno en el Congreso, además especificaba que también lo harían con las medidas que ya hayan llegado al Consejo de Ministros.

Silencio absoluto

"No estamos aquí para dar estabilidad a ningún partido español"

La política catalana rechazaba la responsabilidad de la estabilidad del Gobierno español, asunto que atribuía al Gobierno en una presunta situación de "normalidad democrática" que ponía en entredicho: "Que como mínimo se comparezca para dar explicaciones a los ciudadanos de qué va a pasar ahora, cómo se va a gobernar, si hay intención de seguir gobernando o no".

Susanna Griso ponía sobre la mesa que, desde que Junts hiciera público en Pepiñán - Puigdemont presente - el fin de relaciones con el Gobierno al que dio su apoyo tiempo atrás, no ha habido aclaraciones concretas al respecto por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

"Este Gobierno y muchos partidos viven en una realidad paralela", decía Nogueras ante la falta de respuesta o intento de contacto desde el Ejecutivo.

"No han cumplido"

La política nacionalista catalana considera que hasta el momento no se han aprobado leyes beneficiosas para su comunidad, lo que parece una descalificación de, por ejemplo, la Ley de Amnistía, tan pedida y deseada desde JxCat. Entiende Nogueras que hay deudas pendientes con los ciudadanos de Cataluña.

Nogueras ha reprochado al Gobierno trabajar de cara a la galería a base de "titulares y gesticular", denunciando al mismo tiempo que se alcancen acuerdos que caen en saco roto, dado que "luego estos acuerdos no se cumplen", decía. Pasaba a enumerar una serie de lo que entiende como agravios a Cataluña, terminando por lanzar una pregunta: "¿Dónde va el dinero de los catalanes?".

"Una situación insostenible"

Otro de los argumentos que utilizaba era la de una supuesta inacción por parte del resto de representantes catalanes en el Congreso y en la Generalitat que preside el socialista Salvador Illa, para mejorar la situación de los habitantes de Cataluña: "A nosotros nos extraña (...) que no hagan nada".

"El PP repite curso"

La última cuestión que abordaba Nogueras era el de una hipotética moción de censura, que tendría que presentar el Partido Popular, y sin responder con rotundidad daba a entender que no, ilustrando un mayor distanciamiento con populares que con socialistas: "Si el PSOE suspende asignaturas, el PP repite curso".

