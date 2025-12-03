Los Varsavsky estallan: "Sánchez ya solo une a España en el espanto"

Martín Varsavsky admite que “le sorprende” el consenso generalizado ante el “desastre” que suponen los nuevos escándalos. Dice que, por primera vez, ve a toda la mesa del programa ,“incluso a quienes antes defendían al Gobierno”, coincidir en la gravedad del caso Salazar, el de Cerdán y el de Ábalos.

Asegura que la situación ha llevado a un punto insólito: “Pedro Sánchez unió a la izquierda y a la derecha, pero las unió en el espanto”. Nina Varsavsky coincide y afirma que “ya está perdiendo la cuenta” de los escándalos que van apareciendo, citando incluso movimientos recientes en la UCO que generan sospechas de “descabezar” investigaciones sensibles.

“No entiendo por qué no dimite ni convoca elecciones”

Nina afirma que la acumulación de casos: "Ábalos en la cárcel, Koldo, la esposa, David”, lleva a preguntarse “por qué no dimite”. Dice que “esto ya no va de política, de viviendas o paro juvenil, va de corrupción”.

Martín sostiene que Sánchez está “encerrado en un círculo de mentiras” y que la situación recuerda al fenómeno Trump: “cada vez que lo pillan con algo, dice ‘yo no fui’”. Asegura también que el clima político está dañando la imagen internacional de España: “En Silicon Valley me dicen que mientras España tenga un presidente que los ataque, no van a invertir”.

“Nos quedamos en España, pero decidimos no callarnos”

Martín revela que a finales del año pasado le planteó a su esposa mudarse a Estados Unidos por la situación política. Dice que Nina se negó porque “ama España”, y que por eso decidieron “dar la cara” y participar en debates públicos: “Si vivimos aquí y pago mis impuestos aquí, quiero que las cosas cambien”.

Asegura que, desde entonces, “ha cambiado muchísimo la opinión pública”. Explica que antes se sentía “el loco que decía que Sánchez era corrupto”, pero ahora percibe que incluso dentro del PSOE hay voces que ven al presidente como un riesgo: “Dicen que con este señor nos hundimos”.

Nina añade que espera un desenlace político: “Hace meses que estoy esperando que algo caiga, no podemos seguir así”. Y remata diciendo que si hay elecciones y “el pueblo decide que Sánchez es lo que quiere”, entonces “nos iremos nosotros”.

