3 DE DICIEMBRE

Silvia resuelve el panel ‘Exprés’ rápida como un rayo

La concursante del atril azul pensaba que se le acababa el tiempo.

Silvia resuelve el panel 'Exprés' rápida como un rayo

Arancha Mela
Publicado:

Silvia ha caído en el gajo ‘Exprés’ al principio de este panel que decía: “Arrepentimiento: sentimiento que surge tras un atracón de dulces”. Y la del atril azul ha decidido levantarlo para intentar resolverlo.

Aunque aún le quedaban muchas letras por descubrir, Silvia lo ha logrado. Eso sí, al escuchar la campanita, Silvia se ha lanzado a resolver ya que pensaba que el tiempo estaba a punto de agotarse.

El propio Jorge Fernández le ha comentado: “¡Pero si te sobra mucho tiempo! ¿Por qué has corrido tanto?” Aun así, Silvia ha ganado en este panel 500 euros. ¡No está nada mal! ¡No te pierdas este momentazo, pincha en el vídeo de arriba!

