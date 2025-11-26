Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

Funcionarios

El sueldo de los funcionarios subirá hasta un 4,5% entre 2025 y 2026 y un 6,5% entre 2027 y 2028

El Gobierno logra un acuerdo con UGT y CSIF para la distribución de una subida salarial total del 11% en los tres próximos años, aunque todavía no tiene el aval de CCOO.

Manifestaci&oacute;n de sindicatos exigiendo mejoras laborales

Manifestación de sindicatos exigiendo mejoras laboralesEuropa Press

Publicidad

Juan Muñoz
Publicado:

El Ministerio de Función Pública ha llegado a un acuerdo con los sindicatos UGT y CSIF para subir los salarios de los funcionarios un 11% en los tres próximos años (un 4,5% entre 2025 y 2026 y un 6,5% entre 2027 y 2028).

El sindicato CCOO está aún pendiente de valorar este acuerdo, que supondría este mismo año una subida del 2,5% que se abonaría en diciembre con efecto retroactivo desde el 1 de enero.

En 2026 se producirá un incremento salarial fijo del 1,5% y se añadiría medio punto más en caso de que la inflación a final de año iguala o supera la subida fija del 1,5%.

A pesar de que la subida total pactada es de un 11% entre 2025 y 2028, los sindicatos creen que este aumento podría llegar al 11,5% debido al efecto arrastre de los incrementos anuales.

"El ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha alcanzado un principio de acuerdo con dos de las principales centrales sindicales, UGT y CSIF, y está a la espera de que CCOO también forme parte del mismo. Dicho acuerdo supone un gran avance para los servidores públicos y también garantiza el poder adquisitivo de los empleados públicos hasta 2028", así ha anunciado el acuerdo el ministerio dirigido por Óscar López.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Si recibes este mensaje, no pinches: Las 12 estafas más comunes en Black Friday

Estafas Black Fiday

Publicidad

Economía

Manifestación de sindicatos exigiendo mejoras laborales

El sueldo de los funcionarios subirá hasta un 4,5% entre 2025 y 2026 y un 6,5% entre 2027 y 2028

Así vive José Antonio, un joven gaditano opta por vivir en una furgoneta

Un joven gaditano opta por vivir en una furgoneta ante la imposibilidad de acceder a una vivienda

Los personas mayores

La OCDE da un 'tirón de orejas' a España y recomienda ampliar el cálculo de las pensiones a los 35 años

Estafas Black Fiday
Estafas

Si recibes este mensaje, no pinches: Las 12 estafas más comunes en Black Friday

Logotipo de Telefónica en su sede
Telefónica

Telefónica vincula su ERE de más de 5.000 personas a la Inteligencia Artificial

Muñecas sexuales
Muñecas sexuales

Muñecas sexuales de apariencia infantil: Francia denuncia a quien las vende y desde España se pueden comprar

Francia llevará ante la justicia a las plataformas de comercio electrónico AliExpress y Joom por vender muñecas sexuales con apariencia infantil.

Mejillones
Marea roja

La producción de mejillón en Galicia, paralizada a las puertas de la Navidad

El fenómeno es relativamente habitual; se trata de la presencia temporal de biotoxinas en el agua que obligan a paralizar la extracción de mejillón en las rías gallegas. El problema en estos momentos es la proximidad de las fiestas.

El SEPE explica cómo seguir cobrando el paro si tienes 65 años y no te puedes jubilar

El SEPE explica cómo seguir cobrando el paro si tienes 65 años y no te puedes jubilar

Límite de tiempo

Cómo controlar la adicción a las pantallas: las aplicaciones que limitan el tiempo que pasamos con el móvil

AENA

La AEPD impone una multa de más de 10 millones de euros a Aena por el tratamiento de datos biométricos

Publicidad