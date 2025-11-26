El sueldo de los funcionarios subirá hasta un 4,5% entre 2025 y 2026 y un 6,5% entre 2027 y 2028

El Ministerio de Función Pública ha llegado a un acuerdo con los sindicatos UGT y CSIF para subir los salarios de los funcionarios un 11% en los tres próximos años (un 4,5% entre 2025 y 2026 y un 6,5% entre 2027 y 2028).

El sindicato CCOO está aún pendiente de valorar este acuerdo, que supondría este mismo año una subida del 2,5% que se abonaría en diciembre con efecto retroactivo desde el 1 de enero.

En 2026 se producirá un incremento salarial fijo del 1,5% y se añadiría medio punto más en caso de que la inflación a final de año iguala o supera la subida fija del 1,5%.

A pesar de que la subida total pactada es de un 11% entre 2025 y 2028, los sindicatos creen que este aumento podría llegar al 11,5% debido al efecto arrastre de los incrementos anuales.

"El ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha alcanzado un principio de acuerdo con dos de las principales centrales sindicales, UGT y CSIF, y está a la espera de que CCOO también forme parte del mismo. Dicho acuerdo supone un gran avance para los servidores públicos y también garantiza el poder adquisitivo de los empleados públicos hasta 2028", así ha anunciado el acuerdo el ministerio dirigido por Óscar López.